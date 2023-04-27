Труп в кетчупе: киллер помог бизнесмену со Ставрополья инсценировать свое убийство

Долг обвиняемого за несколько лет вырос почти в шесть раз Фото: Антон СОКОЛОВ

На Ставрополье предприниматель заказал у головореза расправу над бизнес-партнером, которому он задолжал целое состояние из-за пиявок. Но план провалился – жертва узнала о готовящемся покушении. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Друзья по пиявкам

Виктор стал другом семьи Андрея (все имена изменены - Пр.) в 2014 году, когда впервые продал тому партию лечебных пиявок. На этой теме они зацепились и стали регулярно обсуждать бизнес при встречах, потом – в бане, на астраханской рыбалке, за бильярдом. Друзья делились опытом, и в 2018 году Андрей отдал более слабому партнеру партию молодых пиявок, но с одним условием – когда те вырастут, половину он заберет. Всего было 200 тысяч особей, общая стоимость которых не превышала 1,4 млн рублей.

Правда, Виктор не справился: из всей партии выжило чуть более четверти. Тогда Андрей попросил компенсировать затраты, но с учетом того, что коммерсанты потеряли время и товар. Насчитали убытки на 3,6 млн рублей. Далее истории друзей разнятся. Андрей уверял, что давал товарищу и потом взаймы – на машины, стройки и прочие нужды. А Виктор уверял, что бизнес-партнер поставил его на счетчик. Якобы за два года он насобирал деньги и рассчитался, но долг его вырос до 8 млн рублей. А еще через год до 16,6 млн рублей. При этом Андрей, со слов Виктора, угрожал ему расправой и требовал продать всю недвижимость задешево. Друзья, уже бывшие, зафиксировали сумму в расписке и разошлись.

Не убить, а «сделать овощем»

Виктор к февралю 2022 года полностью погряз в кредитах и окончательно отчаялся. Он решил, что должен поквитаться с Андреем. Киллеру, по его замыслу, надо было устроить ДТП с жертвой и добить, чтобы «сделать из него овоща». План реализовывал его рабочий со стройки Аслан, который пошел на сделку за полумиллионный гонорар. Виктор заплатил и ждал результатов.

Однако Аслан знал Андрея и рассказал ему о покушении. Было решено вывести Виктора на чистую воду. Около баз отдыха они инсценировали аварию и сфотографировали жертву лежащим на камышах, измазанным кетчупом. Сам же Андрей отключил телефоны, пропал отовсюду (даже не спускался на первый этаж в своем доме, как он говорил, "сидел в темноте") и ждал, когда должник сам объявится. На вторые сутки Виктор позвонил сыну потерпевшего, и тот объявил, что его отец в реанимации и еле выжил после ДТП. Виктор сразу приехал к горюющей семье, предлагал помощь, а когда к нему вышли и киллер, и жертва, потерял дар речи.

Разоблачение и наказание

После длинных тирад Виктора на камеру заставили признаться в замышляемом преступлении, а после отпустили, потребовав вернуть деньги в ближайшее время. Сам должник уверял, что его завели в отдаленную комнату, угрожали расправой и принуждали «говорить по сценарию». Правда, ключевое расхождение между друзьями было только в том, что именно заказывал Виктор – убийство или избиение до инвалидности. И то и другое карается уголовным законодательством, потому Андрей пошел в полицию с заявлением, когда не увидел свои средства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к покушению на причинение тяжкого вреда здоровью". В суде Виктор признал вину и раскаялся, что уберегло его от длительного заключения – ему грозило до десяти лет лишения свободы. По итогу ставропольца приговорили к полутора годам в колонии общего режима. Кроме того, Андрей получит еще 150 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. А миллионный долг придется отвоевывать в гражданских тяжбах.

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