«С высоты в скалу»: организатору экстремальных прыжков в Дагестане грозит шесть лет тюрьмы за едва не разбившуюся клиентку

Прыжки с высоты едва не закончились трагедией. Фото: пресс-служба СУ СКР по Дагестану

В Дагестане предъявили обвинение бизнесмену, который организовал экстремальные прыжки с высота. Услуги, который оказывал мужчина, не отвечали требованиям безопасности, сообщает пресс-служба республиканское СУ СКР.

Свою точку обвиняемый открыл на альпинистской площадке "Экзит" у обрыва каньона Цолотль в селении Арани Хунзахского района. Там, с видом на водопад Тобот, занимались роуп-джампингом – любители острых ощущений прыгали со стометровой высоты на альпинистской веревке.

Дело увлекательное и ошеломительное, но если подготовкой и спуском занимаются сертифицированные профессионалы. У дагестанского предпринимателя не было специальной документации и знаний для ведения такого бизнеса. Точка просуществовало меньше четырех месяцев, пока там не случилось происшествие, чуть не унесшее жизнь девушки.

21 марта 2023 года организатор готовил к прыжку девушку: надел на нее альпинистское снаряжение, но не провел должным образом инструктаж и не проверил снаряжение. Потерпевшая оступилась и свалилась в обрыв. Во время падения она ударилась об каменную стену и остановилась только благодаря страховочным тросам.

– В результате падения и удара об скалу потерпевшая получила множественные переломы и ушибы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По факту возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" (пункт "в" второй части 238 статьи УК РФ). Накануне следствие по делу было окончено, предпринимателю предъявлено обвинение. Коммерсанту грозит до шести лет лишения свободы и полумиллионный штраф, если суд посчитает его виновность доказанной.

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