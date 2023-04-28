Больше чем цирк: фееричное шоу «Одиссея» покажут на главной арене Кисловодска

«Одиссея» - один из самых ярких проектов Росгосцирка. Фото: circus-kislovodsk.ru

С 29 апреля на главной цирковой арене Кисловодска стартует показ одного из самых ярких проектов Росгосцирка – «Одиссея». Создателям первого в стране грандиозного мюзикла на воде, кажется, удалось невозможное: в шоу изящно переплетены элементы циркового мастерства, театра, оперетты и … истории!

Главное действо разворачивается в водной стихии: реалистичные волны и брызги воды, грациозно танцующе фонтаны и небывалая мощь 15-метровых гейзеров – все это лишь малая часть, что предстанет вниманию зрителя.

Главное действо разворачивается в водной стихии. Фото: circus-kislovodsk.ru

Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка, выступившая режиссером постановки, предлагает зрителю совершить увлекательное путешествие в таинственный и загадочный мир Древней Греции вместе с мифическими героями одноименной поэмы Гомера. Вас ждет встреча с Медузой Горгоной, Прометеем, Икаром, нимфами, русалками, сатирами и другими удивительными древнегреческими персонажами. Античные герои, ожившие вдруг под куполом цирка, приоткроют дверцу в чудесный мир приключений. Вместе с Одиссеем зритель отправится на поиски затонувшей арфы, чтобы узнать тайны прошлого, разрешить извечный спор между добром и злом и, наконец, обрести счастье.

Одиссея будут сопровождать его верные друзья, Прометей и морские котики. Фото: circus-kislovodsk.ru

Каждый номер водного мюзикла – новая история, искусно вплетенная в канву общего сюжета, разворачивающаяся средь пучины магических вод. Великолепие синхронного плавания русалок; ловкость Горгоны, приручившей питонов и детеныша крокодила; срывающаяся в водную гладь из-под купола цирка грациозная воздушная гимнастка; трюки вольтажной и силовой акробатики в исполнении группы гимнастов, а еще дрессированные животные и умопомрачительно веселые клоуны – отточенное мастерство цирковых артистов подарит целый спектр эмоций и чувств.

Милый и в тоже время серьезный шимпанзе похвастается знаниями этикета. Фото: circus-kislovodsk.ru

И взрослым, и детям точно понравятся и наверняка запомнятся выступления очаровательных животных: невероятно милый и в тоже время серьезный шимпанзе похвастается знаниями этикета и поведения за столом на палубе корабля; павиан выступит настоящим профи, демонстрируя навыки управления лодкой; яркие и шустрые попугаи покажут дорогу в волшебную сказку райских садов. А еще вы побываете на настоящем бале-маскараде в компании павианов, дикобразов и енотов!

Организаторы обещают фееричное представление. Фото: circus-kislovodsk.ru

Но главная особенность циркового шоу на воде «Одиссея» - особая музыка и необыкновенный вокал. Главный герой мюзикла, мореплаватель Одиссей, на протяжении всего двухчасового действа поет вживую. На роль специально был приглашен солист Новосибирского музыкального театра, лауреат конкурса артистов оперетты Алексей Коновалов. Кстати, как признается сам главный голос мюзикла, он давно уже мечтал прикоснуться к цирковому искусству и попробовать свои силы в гимнастике и акробатике. И, кажется, этим мечтам суждено сбыться. Сейчас с Алексеем Коноваловым плотно занимается артист Антей Харитонов.

Античные герои приоткроют дверцу в чудесный мир приключений. Фото: circus-kislovodsk.ru

Театрализованный мюзикл на воде «Одиссея» - это больше, чем просто цирковое представление! Это невероятно красивая, увлекательная и поучительная история, восхищающая каждого зрителя своей глубиной и поражающая воображение ловкостью, силой и талантом артистов. «Одиссея» - фантастическая реальность современного циркового искусства.

Каждый номер водного мюзикла – новая история, искусно вплетенная в канву общего сюжета. Фото: circus-kislovodsk.ru

Прикоснитесь к таинственному прошлому Древней Греции, испытайте настоящий восторг и феерию чувств, не пропустите премьеру! Первый в России мюзикл на воде «Одиссея» на арене Кисловодского цирка с 29 апреля.

КСТАТИ

В преддверии премьеры в Кисловодске артисты нового шоу встретились с журналистами, представителями муниципальной власти и главой курортного города Евгением Моисеевым, подарив участникам пресс-конференцию частичку того волшебства, с котором очень скоро встретятся жители и гости курорта.

«Одиссея» - фантастическая реальность современного циркового искусства. Фото: circus-kislovodsk.ru

- Гастроли циркового шоу «Одиссея» в городе-курорте приурочены к 50-летию Кисловодского цирка. Я благодарна всему коллективу в лице директора Ирины Веселковой-Лен за необыкновенные впечатления, за яркие события, которые мы каждый раз переживаем вместе с нашим цирком. А артистам блистательной программы желаю аншлагов и оваций! – сказала Любовь Волошина, председатель Думы города-курорта Кисловодска.

Глава Кисловодска призвал всех посетить мюзикл.

- Очень крутое представление! Я думаю, всем понравится. Такого в Кисловодске точно не было! – отметил Евгений Моисеев.

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Кисловодский Государственный цирк им. Г.М.Трахтенберга

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