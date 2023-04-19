Шоу «Одиссея» - один из самых ярких проектов Росгосцирка. Фото: circus-kislovodsk.ru

Грандиозное цирковое шоу на воде ждет жителей и гостей Кавминвод. В честь своего 50-летия Кисловодский государственный цирк имени Г.М. Трахтенберга представляет мюзикл-оперетту на грани реальности и фантастики «Одиссея».

Организаторы обещают фееричное представление. В честь юбилея Кисловодского цирка в курортном городе выступят лучшие коллективы Российской государственной цирковой компании.

Организаторы обещают фееричное представление. Фото: circus-kislovodsk.ru

Шоу «Одиссея» - один из самых ярких проектов Росгосцирка, сочетающий в себе мюзикл, театр, живой голос и цирковое искусство. Зрители отправятся в увлекательное путешествие по мифам Древней Греции вместе с отважным Одиссеем. Герой не только расскажет историю об испытании, посланном богом Посейдоном, но и споет великолепным тенором.

Одиссея будут сопровождать его верные друзья, Прометей и морские котики. Вместе они одолеют хитрых троянцев, огнедышащих чудовищ-химер и морскую Медузу Горгону.

Одиссея будут сопровождать его верные друзья, Прометей и морские котики. Фото: circus-kislovodsk.ru

Водное путешествие приведет зрителей в райский сад, где обитают радужные попугаи, жизнерадостные лесные божества, сатиры и прекрасные нимфы. Все это - на водной глади бассейна, с фонтанами, видеодекорациями, светом, звуком и пиротехникой.

КОНТАКТЫ

Кисловодский Государственный цирк им. Г.М.Трахтенберга

Кисловодск, пр. Победы, 12

Телефон: (87937) 2-96-58.

Реклама, www.circus-kislovodsk.ru