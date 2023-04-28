Порезал людей и вышиб глаз ногой: житель Ставрополя, напавший на прохожих, отправится в колонию

Ставропольца признали виновным в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Фото: социальные сети.

В Ставрополе мужчину, который набросился на прохожих с ножом в одном из спальных районов города, признали виновным. Жителя краевого центра судили за покушение на убийство одного из знакомых и причинения тяжкого вреда второму. Об этом сообщили пресс-службе в СУ СКР по Ставропольскому краю.

История с двойным нападением произошла 19 июня 2022 года на улице Пригородной города Ставрополя. Жители одного из спальных стали звонить в полицию после того, как на улице Пригородной мужчина стал нападать на людей. Агрессивное поведение ставропольца попало на видеокамеру: прохожий ударяет другого мужчину и валит его на землю. На место происшествия приехала полиция.

Следствием и судом было установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, встретил своего знакомого, с которым накануне поругался. И решил поквитаться: не менее 6 раз ударил потерпевшего кулаком в голову и туловище, потом мужчина упал, а обидчик нанес ему еще 5 ударов в голову и травмировал левый глаз. В результате полученных травм 55-летний житель краевого центра потерял зрение.

Оставив пострадавшго на месте, мужчина пошел дальше. Уже на улице Полеводческой он встретил еще одного своего знакомого, с которым у него также случился конфликт накануне. Схватив туристический нож он нанес 50-летнему ставропольцу 9 ударов ножом в область туловища, шеи и лица, а потом ударил его в голову.

К счастью медики прибыли вовремя и мужчину удалось реанимировать и спасти. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Когда нападавшего все же удалось схватить, выяснилось, что 41-летний житель города Михайловска уже был судим ранее за аналогичные преступления. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

- Следователем СКР по уголовному делу проделан большой объем работы: проведено 4 экспертизы, допрошено более 7 лиц, - сообщили журналисту «КП-Северный Кавказ» в ведомстве.

Все это время мужчина упорно отрицал свою вину и причастность к серии зверских нападений, но следователем была собрана достаточная доказательственная база, чтобы признать ставропольца виновным. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство.

Обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года

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