Заманил конфетами и надругался: 43-летнего педофила поймали в КЧР

Под предлогом покупки сладостей 43-летний педофил отвез девочку в уединенное место. Фото: Макеев Иван, Булатов Алексей

Полиция Карачаево-Черкесии задержала подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы. Им оказался 43-летний знакомый ее матери.

Мужчина пришел в гости к матери девочки, но, видимо, застал ребенка в одиночестве. Он предложил ей съездить в магазин, пообещав купить ей сладостей. Не заподозрив ничего страшного, школьница согласилась.

Но у злоумышленника были другие планы. По данным полиции и следкома КЧР, вместо магазина он отвез 14-летнюю дочь своей знакомой на деревообрабатывающий цех в Карачаевске. Там, вдали от посторонних глаз, он надругался над подростком.

Педофила задержали 28 апреля в Карачаевске. Фото: СУ СК по КЧР

Долго гулять на свободе после издевательства над школьницей 43-летнему педофилу не пришлось. 28 апреля полиция задержала мужчину и доставила в отдел.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

— Уже назначены необходимые экспертизы, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — рассказали в следственном управлении по Карачаево-Черкесии.

Осенью 2022 года на Ставрополье вынесли приговор отчиму-педофилу, который насиловал падчериц на протяжении трех лет. Его отправили в колонию строгого режима на 22 года.