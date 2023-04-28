Премьер-министр отметил развитие Ставрополья на встрече с губернатором региона

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Фото: Официальный сайт Губернатора Ставропольского края

Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно отправился в рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ. Завершая путешествие на Кавказ он встретился с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. На встрече обсуждали развитие социальной сферы и туризма в регионе, а также планы в сфере развития экономики и первые результаты по модернизации первичного звена здравоохранения.

В самом начале встречи премьер-министр отметил, что Ставропольский край - это локомотив округа, здесь очень большое количество предприятий. Согласно поручению Президента на Кавказе экономические модели разных регионов развивают по 4 основным показателям: рост инвестиций, рост валового регионального продукта, количество рабочих мест и доходы населения, благосостояние людей.

Владимир Владимиров отметил, что рост ВРП в крае за 2022 год составил 122 миллиарда и достиг суммы в 1 триллион 142 миллиарда рублей. Примерно на 10% выросли зарплаты в крае, почти 30 тысяч новых рабочих мест создали за последний год.

По словам главы региона, рост ВРП в крае за 2022 год составил 122 миллиарда и достиг суммы в 1 триллион 142 миллиарда рублей. Фото: сайт Правительства РФ

Затем на встрече обсудили развитие местных курортов. Ведь Ставропольский край славится своими здравницами. Владимир Владимиров предоставил фотоотчет о благоустройстве рекреационных зон в двух городах-курортах: в Кисловодске и Пятигорске, где прошла серьезная реконструкция.

Глава края также поблагодарил правительство страны за важнейшие решения по инвестиционным бюджетным кредитам.

- Благодаря бюджетным инвестициям развивается два крупных проекта. Один из них - логистический центр в городе Невинномысске. Подтянули воду, электроэнергию, достраиваем дорогу. Второй проект - агропромышленный комплекс. Вложения необходимы, потому что без электроэнергии орошение не поднять, - подчеркнул глава Ставрополья.

Как известно, сейчас в регионе реализуется целый ряд проектов, которые связаны с модернизацией квалифицированной медицинской помощи. Об итогах этой работы за минувших два года рассказал Владимир Владимиров.

За два года на Ставрополье построено 45 новых медицинских учреждений первичного звена. Фото: сайт Правительства РФ

В крае построили 45 новых медицинских учреждений первичного звена, отремонтировали 195 поликлиник, амбулаторий и ФАПов. Также глава отметил, что в планах на этот год - привести в порядок 89 объектов здравоохранения и построить еще 20 новых.

На встречи обсудили целый ряд важнейших вопросов. Фото: сайт Правительства РФ

К слову, несмотря на последствия пандемии, сегодня показатели смертности и продолжительности жизни в регионе полностью соответствуют указанным в нацпроектах.

- Для людей самое главное – это качество их медицинского обслуживания. Возможность получить квалифицированную медицинскую помощь быстро и на дому, если необходимо, – резюмировал Михаил Мишустин.

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