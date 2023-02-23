Оперативность властей Ставрополья по итогам президентского послания оценил федеральный эксперт

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральный эксперт Павле Данилин дал положительную оценку деятельности властей Ставрополья в части реализации задач по итогам президентского послания.

Эксперт обратил внимание на управленческие решения губернатора Владимира Владимирова и отметил его оперативность.

- Губернатор Владимиров продемонстрировал максимально оперативную реакцию на президентское послание и, что важно, в части практической реализации задачи по поддержке участников СВО, - заявил Данилин.

В крае в максимально сжатые сроки приступили к формированию регионального фонда соцподдержки участников спецоперации и их семей. Также ведется работа по принятию нового закона о поддержке участников СВО. В 2023 году из краевой казны на эти цели планируется выделить более 6 млрд рублей.

- Серьезная сумма, которая поможет закрыть десятки статей расходов по вопросам СВО, - считает Данилин.

При этом эксперт отметил консолидацию региональных элит при принятии решений, что говорит о «высоком уровне регионального управления и внутриполитической стабильности». Также он назвал разумным и правильным решение Владимирова не создавать новый административный аппарат для оказания помощи гражданам. Единым окном по оказанию помощи жителям региона остается краевое министерство труда и социальной защиты населения.

- Абсолютно разумное и правильное решение — человекоориентированное, а не для галочки, - отмечает эксперт.