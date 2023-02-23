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НовостиОбщество23 февраля 2023 10:25

Оперативность властей Ставрополья по итогам президентского послания оценил федеральный эксперт

Павел Данилин обратил внимание на комплексный характер губернаторских решений
Алина МАКСИМОВА
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральный эксперт Павле Данилин дал положительную оценку деятельности властей Ставрополья в части реализации задач по итогам президентского послания.

Эксперт обратил внимание на управленческие решения губернатора Владимира Владимирова и отметил его оперативность.

- Губернатор Владимиров продемонстрировал максимально оперативную реакцию на президентское послание и, что важно, в части практической реализации задачи по поддержке участников СВО, - заявил Данилин.

В крае в максимально сжатые сроки приступили к формированию регионального фонда соцподдержки участников спецоперации и их семей. Также ведется работа по принятию нового закона о поддержке участников СВО. В 2023 году из краевой казны на эти цели планируется выделить более 6 млрд рублей.

- Серьезная сумма, которая поможет закрыть десятки статей расходов по вопросам СВО, - считает Данилин.

При этом эксперт отметил консолидацию региональных элит при принятии решений, что говорит о «высоком уровне регионального управления и внутриполитической стабильности». Также он назвал разумным и правильным решение Владимирова не создавать новый административный аппарат для оказания помощи гражданам. Единым окном по оказанию помощи жителям региона остается краевое министерство труда и социальной защиты населения.

- Абсолютно разумное и правильное решение — человекоориентированное, а не для галочки, - отмечает эксперт.