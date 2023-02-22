На Ставрополье формируют фонд поддержки участников спецоперации Фото: Александр КОЦ

В Ставропольском крае начали формирование фонда поддержки участников специальной военной операции. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров на заседании в правительстве региона. Кроме организации фонда есть предложение закрепить действовавшие в 2022 году меры социальной поддержки.

Пособия за ранения, получение государственых наград, при заключении и завершении контракта планируют оставить. Также семьям военнослужащих выплатят за рождение ребенка – 20 тысяч рублей единоразово, – полностью компенсируют детский сад, обеспечат бесплатное питание в школах.

— Организация в регионе фонда поддержки участников СВО – первостепенная задача. Никакого административного аппарата для него создаваться не будет. «Единым окном» для взаимодействия наших земляков с Фондом останется краевое министерство труда и социальный защиты, – сказал губернатор.