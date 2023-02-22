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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:35

На Ставрополье формируют фонд поддержки участников спецоперации

Формирование началось после заседания в правительстве региона
Источник:kp.ru
На Ставрополье формируют фонд поддержки участников спецоперации

На Ставрополье формируют фонд поддержки участников спецоперации

Фото: Александр КОЦ

В Ставропольском крае начали формирование фонда поддержки участников специальной военной операции. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров на заседании в правительстве региона. Кроме организации фонда есть предложение закрепить действовавшие в 2022 году меры социальной поддержки.

Пособия за ранения, получение государственых наград, при заключении и завершении контракта планируют оставить. Также семьям военнослужащих выплатят за рождение ребенка – 20 тысяч рублей единоразово, – полностью компенсируют детский сад, обеспечат бесплатное питание в школах.

— Организация в регионе фонда поддержки участников СВО – первостепенная задача. Никакого административного аппарата для него создаваться не будет. «Единым окном» для взаимодействия наших земляков с Фондом останется краевое министерство труда и социальный защиты, – сказал губернатор.