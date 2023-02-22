Дополнительные меры поддержки участников СВО разработали на Ставрополье

На Ставрополье разработали дополнительные меры поддержки бойцов СВО Фото: Александр КОЦ

На заседании правительства Ставропольского края разработали дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Вскоре дума рассмотрит этот закон. Об итогах заседания рассказал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Все единовременные при ранении, получении государственной награды и смерти военнослужащего будут сохранены. Также определят выплату при рождении ребенка в семье бойца-участника.

Кроме того, дети военнослужащих бесплатно посещают детские сады, им будут выдавать бесплатное питание в школах, безвозмездно они смогут посещать кружки и секции в государственных учреждениях. За счет бюджета детям оплатят очное обучение в ВУЗах.

— Прорабатывается вопрос поддержки бизнеса вернувшихся после СВО, – написал Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.

Напомним, что по итогам послания президента России Владимира Путина на Ставрополье готовят план действий и выполнения новых задач, поставленных главой государства.