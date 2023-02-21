План действий по итогам Послания президента подготовят власти Ставрополья

На Ставрополье создают систему, которая позволит заботиться о военнослужащих и их семьях. ФОТО: gubernator.stavkray.ru

Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что регион включился в решение новых задач, которые поставил президент Владимир Путин.

Сейчас формируется региональная система поддержки участников специальной военной операции. Ее структурируют через новый краевой закон, который уже внесен в краевую Думу и продолжат развивать.

Систему интегрируют с работой фонда для поддержки военнослужащих, о котором говорил глава государства.

Губернатор добавил, что на Ставрополье создают систему, которая позволит заботиться о военнослужащих и их семьях.

Также власти региона вместе с федеральным центром проработают возможности для вхождения Ставропольского края в анонсированные президентом программы развития. Речь идет о комплексе ЖКХ, общественном транспорте, агропромышленном производстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставрополья принял участие в оглашении послания президента Российской Федерации.