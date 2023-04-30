Мать и бабушка избили до полусмерти четырехлетнюю девочку в Ингушетии

Методы наказания в семье долго игнорировались местными органами опеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ингушетии разразился скандал из-за издевательств местной жительницы над родной дочерью. Четырехлетняя девочка попала в больницу после регулярных побоев пьяной матери.

В Малгобеке семья с тремя детьми состоит на учете как неблагополучная. Мать плохо ходит вследствие тяжелого заболевания, рассказал источник «КП-Ставрополь», и воспитывает детей в основном бабушка. По словам собеседника редакции, обе женщины часто прибегают к жестоким методам воспитания, особенно после выпивки.

Алкоголь лишь усугубил напряженность между матерью и дочерью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Особенно достается четырехлетней Мадине (имя ребенка изменено). Собеседник редакции рассказал, что малышка не раз попадала в больницу с тяжелыми травмами. Мать и бабушка всякий раз находили объяснения увечьям девочки, выдавая их за несчастные случаи.

Накануне Мадину привезли в Детскую республиканскую клиническую больницу в таком тяжелом состоянии, что ее забрали в реанимацию. В этот раз медики, наконец, решили позвонить в полицию.

Медики борются за здоровье четырехлетней малышки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В защиту девочки выступил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он отчитал полицию и органы опеки за то, что ребенку не помогли гораздо раньше.

— Нарушители должны быть наказаны, и я обещаю, что мы будем преследовать их по всей строгости закона. Сейчас я говорю о попустительстве и недобросовестной работе участкового инспектора, органов опеки, инспекции по делам несовершеннолетних, а также о безразличном отношении соседей и родственников этой семьи к тому, что творилось с детьми в этом доме, — заявил Калиматов.

Он также сообщил, что следственный комитет и прокуратура занялись расследованием и проверкой обстоятельств трагедии. Глава республики подчеркнул, что в частности ответственность понесут органы опеки и ПДН.

В полиции республики рассказали, что провели проверку. Материалы передали следствию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также на этой неделе в Ингушетии задержали 43-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. По данным следствия, педофил забрал подростка прямо из квартиры ее матери.