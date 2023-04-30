Скончалась ставропольская актриса Мадина Шарипова. Фото: телеграм-канал Ставропольского театра драмы

В Ставропольском академическом театре драмы им. Лермонтова поделились скорбными новостями. Любимая многими и уважаемая артистка Мадина Шарипова ушла из жизни 30 апреля 2023 года.

Причина смерти актрисы Мадины Шариповой

- С глубоким прискорбием и горечью сообщаем: от тяжелой болезни ушла из жизни актриса театра Мадина Шарипова, - комментируют смерть женщины в социальных сетях драматического театра. Для многих коллег она стала добрым другом. Ее безвременный уход стал огромным горем для всешл коллектива Ставропольского театра драмы и всех тех, кто знал ее при жизни.

Биография Мадины Шариповой

Актриса пришла в труппу ставропольского театра в 1995 году, после того как окончила акткрское отделение Ставропольского государственного университета. В то время Мадине Курбангалиевне было всего 23 года.

Артистка была предана своей профессии и театру 28 лет. Она сыграла в сотне спектаклей: «Дикарь», «Евгений Онегин», «Осенние скрипки», «Святые и грешные», «Три супруги совершенства», «Соловьиная ночь», «Горе от ума», «Собор Парижской Богоматери», «Шах королеве!», «Ах, не говорите мне за любовь!». Последними ее ролями были - Матушка Мишеньки в спектакле «Женитьба Бальзаминова», Няня Арина в «Дубровском», Фрау Залевски в «Трех товарищах».

В театре уточнили, что по просьбе родных гражданской панихиды в театр не будет. А проститься с актрисой поклонники смогут в Ставрополе, в ритуальном зале четвертой городской больницы, 2 мая в 11:30.

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