На Ставрополье матери устроили резню в споре, чей ребенок хуже

Пострадавшая выжила. Фото: Иван Вислов/Светлана Маковеева

На Ставрополье матери устроили драку с поножовщиной в споре, чей ребенок хуже. Подробности истории «КП-Ставрополь» рассказал источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2022 года Матвей пригласил своего друга Кирилла и его гражданскую жену Марию на дачу под Невинномысском, чтобы пожарить шашлыки. Застолье проходило хорошо, не было даже намека на неприятности. Пока под вечер не приехал бывшая жена Матвея – Нина, которая хотела обсудить финансовые вопросы по обеспечению их общего ребенка, страдающего остеопорозом, или «болезнью хрупких костей».

Супруги спокойно поговорили, и Матвей пригласил бывшую жену за стол. К полуночи Кирилл ушел в дом отдыхать, а хозяин дома, не желая оставлять гостей одних, дремал за столом. Женщины, однако, еще долго не расходились. Они беседовали на бытовые темы, обсуждали новости семей. И как-то внезапно друг для друга поссорились. Мария уверяет, что это Нина первой оскорбила ее единственную дочь, а Нина настаивает, что Мария стала зачинщицей конфликта, упрекнув ее старшую здоровую дочь в неправильном образе жизни. Матери начали спорить, чья дочь хуже.

Первой драку начала именно Нина. Она пощечиной повалила соперницу и, сев сверху, начала душить. На крики и проклятия проснулись мужчины и разняли матерей.

Пока Нина ждала такси со старшей дочкой, конфликт продолжался. Женщины оскорбляли друг друга, и в какой-то момент Мария напала на свою обидчицу с ножом и нанесла один удар в живот. От вида крови обвиняемой стало плохо, а потерпевшая с ножевым ранением уехала в больницу, где ее удалось спасти от кровопотери. О бытовом конфликте следователи узнали через медиков, против Марии возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

В суде обе женщины признали, что погорячились и ребенок обидчицы очень даже хороший. Потерпевшая просила не наказывать обвиняемую тюремным заключением. И городской суд пошел навстречу и учел просьбу Нины, а также ее противоправные действия, ставшие предтечей поножовщины. Марии дали три года условно, хотя ей грозило десять лет лишения свободы.

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