«Не хотел подводить дружбу»: дагестанец убил жену приятеля, спросонья отбиваясь от домогательств

Мужчина не хотел предавать друга. Фото: Евгений Гусева/Борис Кудрявов

В Дагестане 44-летний местный житель убил жену своего друга за домогательства. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

В феврале 2022 года в Кизляре товарищ попросил Ибрагима принести ему продукты в больницу. Перед походом мужчина заглянул к семье больного, а после визита вернулся к ним со спиртным. Вместе с женой друга и ее отчимом он выпил и попросился на ночевку – другу семьи не отказали. Ближе к полуночи отчим ушел спать в другую комнату, а гость остался с хозяйкой дома наедине.

В какой-то момент 52-летняя женщина начала оказывать Ибрагиму знаки внимания. А после нескольких неудач пошла на штурм и открыто домогалась гостя. Мужчина не отвечал взаимностью даже на такие недвусмысленные ухаживания: как затем он признается на допросе, «не хотел подводить друга». Гость отругал соблазнительницу (что слышали другие члены семьи, но не придали этому значения), прекратил застолье и лег спать в гостиной.

Но вот потерпевшая не торопилась уходить. По словам обвиняемого, под разными предлогами она задерживалась в комнате. А когда он уснул – легла рядом и снова начала приставать, прикасаясь к его шее. Спросонья Ибрагим не понял, что происходит, оттолкнул женщину от себя, стал душить ее и остановился, только когда разглядел, кто это был.

К этому моменту потерпевшая скончалась. Ибрагим испугался последствий, уехал в Махачкалу к дяде и попросил у него совета – тот рекомендовал сдаться. Мужчину задержали в доме родственника, а затем уже обнаружили тело потерпевшей, лежавшее на диване в неестественной позе. Против Ибрагима возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Накануне городской суд признал версию мужчины доказанной и признал его виновным в преступлении. Дагестанца приговорили к семи годам в колонии строгого режима.

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