Обозлился за отказ знакомиться: жителю Ставрополья грозит 15 лет за покушение на убийство девушки

Фото: СУ СКР по СК

В Минеральных Водах 32-летнему местному жителю предъявили обвинение в покушении на убийство молодой девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В ночь на 21 февраля 2023 года мужчина, будучи пьяным, вышел прогуляться по городу. На одной из улиц частного сектора он встретил 18-летнюю девушку, подошел и предложил ей познакомиться – красавица отказала прохожему, от которого пахло алкоголем.

Такой ответ ставрополец воспринял болезненно и напал с ножом на девушку. Все удары злоумышленника пришлись на лицо и туловище, их количество не уточняется – СКР пишет, что они были «множественными».

Фото: СУ СКР по СК

– Нож я взял у себя дома, когда уходил. И его оставил на месте. Увидел, что на меня бегут трое, – рассказывал обвиняемый на допросе.

Обвиняемого остановили прохожие, которые стали случайными свидетелями расправы. Они побежали к месту преступления, а злоумышленник – от них. Прохожие не стали гнаться за мужчину, попытались оказать потерпевшей первую помощь и вызвали Скорую. Девушку удалось спасти, а нападавшего нашли по «горячим следам» и задержали.

Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство. По данным «КП-Ставрополь», ранее он был судим за разбой, из-за чего наказание для него может быть строже обычного – сейчас ему грозит лишение свободы от шести до 15 лет. Дело уже передали в городской суд.

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