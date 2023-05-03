На минуту оставили одну: годовалая девочка утонула в домашнем пруду бабушки на Ставрополье

Девочка оступилась и упала в воду Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье годовалый ребенок утонул в домашнем пруду. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Фото с места трагедии: СУ СКР по СК

Трагедия случилась 2 мая в селе Прасковея Буденновского округа. В гостях у бабушки ребенка оставили ненадолго без присмотра, а он стал изучать придомовую территорию. Внимание ребенка привлек декоративный пруд, разбитый около клумбы. Как уточняют следователи, девочка оступилась, упала в воду и не смогла выбраться. Взрослые заметили это слишком поздно.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По словам собеседников «КП-Ставрополь», семью девочки многие местные жители характеризуют только с положительной стороны.

– В настоящее время следователем СК России назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Основная версия случившегося – это несчастный случай. В апреле 2023 года в соседнем селе, в Покойном, произошла другая трагическая смерть ребенка. Дети играли во дворе частного дома без присмотра. На улице было либо холодно, либо ребятам просто надоело там находится. Тогда ребенок залез на заднее сидение отцовской машины и открыл окно, а затем высунул голову и нажал кнопку стеклоподъемника. Мальчик умер от удушения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», следствие продолжается.