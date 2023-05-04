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Общество4 мая 2023 14:52

Сбежал из колонии на три часа: заключенный в Осетии нанес себе увечья, чтобы повидать детей

Его поймали дома с семьей
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Побег из колонии не продлился долго. Фото: Макеев Иван, Пыхалова Юлия, Волосевич Марина. На фото: актер Юрий Чурсин на съемках сериала "Побег"

Побег из колонии не продлился долго. Фото: Макеев Иван, Пыхалова Юлия, Волосевич Марина. На фото: актер Юрий Чурсин на съемках сериала "Побег"

Русский сериал «Побег» или голливудская классика про Шоушенк. Что из этого вдохновило жителя Северной Осетии — неизвестно, но мужчина решил не дожидаться окончания своего короткого срока в колонии. Рискнув здоровьем, заключенный сбежал из-за решетки. Но ненадолго.

Василий в 2022 году был осужден за пьяное вождение. Поскольку попался он не в первый раз, его приговорили к реальному сроку. Правда, отделался житель Северной Осетии относительно легко. Максимальное наказание, предусмотренное по такой статье — до трех лет лишения свободы. Василия приговорили к 6 месяцам.

Изначально Василия приговорили за пьяное вождение.

Изначально Василия приговорили за пьяное вождение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но даже такой срок показался ему слишком долгим. Как позднее рассказала суду его гражданская жена — отец пятерых детей заскучал по семье и решил рискнуть здоровьем и свободой, чтобы их повидать.

План был нехитрый. Около столовой Василий схватил нож и распорол себе предплечье. Как и рассчитывал заключенный, рана оказалась слишком серьезной для штатных медиков, и его отвезли в больницу. Мужчину положили в отделение травматологии.

Мужчина решил, что из больницы уйти будет проще

Мужчина решил, что из больницы уйти будет проще

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже на больничной койке осужденный улучил момент и самовольно покинул медучреждение. По данным правоохранителей, примерно в 17:30 Василий оказался на свободе и поехал прямиком к себе домой. Воссоединение семьи продлилось недолго. Уже в 20:40 в дверь постучали сотрудники местного УФСИН и отвезли беглеца обратно в колонию.

Показания жены, впрочем, разошлись с данными правоохранителей. По ее словам, утром она навестила супруга в больнице, а потом он внезапно пришел домой уже в обеденное время.

— Я спросила его, почему он сбежал из больницы. Он ответил, что сильно соскучился по детям и поэтому приехал проведать их. Вечером за ним приехали, — рассказала женщина в суде.

Беглеца нашли дома с детьми

Беглеца нашли дома с детьми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам свидетелей, Василий не сопротивлялся при задержании. Тем не менее, по закону «отгул» из места отбывания наказания — даже к семье на пару часов — не должен остаться безнаказанным. Согласно статье 313 Уголовного Кодекса РФ, за побег Василию могло грозить до четырех лет лишения свободы сверх уже отбываемого срока.

Но и тут мужчина отделался относительно легко. Суд решил назначить ему четыре месяца лишения свободы сверх предыдущего приговора. Кроме того, более трех месяцев, пока длилось судебное разбирательство, он также провел за решеткой.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ