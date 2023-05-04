Сбежал из колонии на три часа: заключенный в Осетии нанес себе увечья, чтобы повидать детей

Побег из колонии не продлился долго. Фото: Макеев Иван, Пыхалова Юлия, Волосевич Марина. На фото: актер Юрий Чурсин на съемках сериала "Побег"

Русский сериал «Побег» или голливудская классика про Шоушенк. Что из этого вдохновило жителя Северной Осетии — неизвестно, но мужчина решил не дожидаться окончания своего короткого срока в колонии. Рискнув здоровьем, заключенный сбежал из-за решетки. Но ненадолго.

Василий в 2022 году был осужден за пьяное вождение. Поскольку попался он не в первый раз, его приговорили к реальному сроку. Правда, отделался житель Северной Осетии относительно легко. Максимальное наказание, предусмотренное по такой статье — до трех лет лишения свободы. Василия приговорили к 6 месяцам.

Изначально Василия приговорили за пьяное вождение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но даже такой срок показался ему слишком долгим. Как позднее рассказала суду его гражданская жена — отец пятерых детей заскучал по семье и решил рискнуть здоровьем и свободой, чтобы их повидать.

План был нехитрый. Около столовой Василий схватил нож и распорол себе предплечье. Как и рассчитывал заключенный, рана оказалась слишком серьезной для штатных медиков, и его отвезли в больницу. Мужчину положили в отделение травматологии.

Мужчина решил, что из больницы уйти будет проще Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже на больничной койке осужденный улучил момент и самовольно покинул медучреждение. По данным правоохранителей, примерно в 17:30 Василий оказался на свободе и поехал прямиком к себе домой. Воссоединение семьи продлилось недолго. Уже в 20:40 в дверь постучали сотрудники местного УФСИН и отвезли беглеца обратно в колонию.

Показания жены, впрочем, разошлись с данными правоохранителей. По ее словам, утром она навестила супруга в больнице, а потом он внезапно пришел домой уже в обеденное время.

— Я спросила его, почему он сбежал из больницы. Он ответил, что сильно соскучился по детям и поэтому приехал проведать их. Вечером за ним приехали, — рассказала женщина в суде.

Беглеца нашли дома с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам свидетелей, Василий не сопротивлялся при задержании. Тем не менее, по закону «отгул» из места отбывания наказания — даже к семье на пару часов — не должен остаться безнаказанным. Согласно статье 313 Уголовного Кодекса РФ, за побег Василию могло грозить до четырех лет лишения свободы сверх уже отбываемого срока.

Но и тут мужчина отделался относительно легко. Суд решил назначить ему четыре месяца лишения свободы сверх предыдущего приговора. Кроме того, более трех месяцев, пока длилось судебное разбирательство, он также провел за решеткой.