В Пятигорске 8 и 9 мая перекроют 30 улиц города
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В городе Пятигорске, как и в Ставрополе, сообщили о перекрытии дорог на время празднования Дня Победы. В материале «КП-Северный Кавказ» рассказываем о списке закрытых и объездных дорог во время Парада Победы.
Ограничение будут вводить два дня подряд – с 9:00 8 мая и с 6:30 9 мая. Каждый день дороги перекроют вплоть до окончания мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Улицы закрывают для обеспечения безопасности граждан во время праздника.
С 9:00 до конца мероприятий перекроют:
- улицу Лермонтова от Карла Маркса до Соборной;
- улицу Соборную от Лермонтова (нечетная сторона) до А. Павлова;
С 19:00 до конца мероприятий:
- улицу Козлова от проезда Калинина до Дзержинского;
- улицу Лермонтова от Дзержинского до Карла Маркса;
- улицу Лермонтова (нечетная сторона) от Карла Маркса до Соборной;
- улицу Соборную от Лермонтова (нечетная сторона) до А. Павлова.
С 6:30 до конца мероприятий:
- улицу Октябрьскую от 40 лет Октября до Дзержинского;
- улицу Козлова от 40 лет Октября до Дзержинского;
- улицу К. Хетагурова от 40 лет Октября до Дзержинского;
- улицу Фрунзе от 40 лет Октября до пр.Калинина;
- улицу Акопянца от 40 лет Октября до Калинина;
- улицу Университетскую от 40 лет Октября до Крайнего;
- улицу Дзержинского от Теплосерной до Мира;
- улицу Пастухова от А. Павлова до бульвара Гагарина;
- улицу А. Павлова от Пастухова до Карла Маркса;
- улицу Лермонтова от Дзержинского до Карла Маркса;
- проезд Кирова по обеим сторонам до улицы Малыгина;
- улицу Крайнего от Власова до проезда Кирова;
- улицу Крайнего от Октябрьской до проезда Кирова;
- улицу Соборную от Красноармейской до А. Павлова;
- улицу Красноармейскую;
- улицу Чкалова;
- улицу Анисимова;
- улицу Буачидзе;
- улицу Бр. Бернардацци;
- улицу Карла Маркса.
С 12:00 до окончания мероприятий:
- улицу Дунаевского от Малыгина до проезда Калинина;
- улицу Малыгина от проезда Кирова до Дунаевского;
- улицу Крайнего от Октябрьской до Кирова.
Автомобилистам следует заранее выбирать маршрут, чтобы не попасть в неудобную ситуацию на дороге.