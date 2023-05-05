В Пятигорске 8 и 9 мая перекроют 30 улиц города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе Пятигорске, как и в Ставрополе, сообщили о перекрытии дорог на время празднования Дня Победы. В материале «КП-Северный Кавказ» рассказываем о списке закрытых и объездных дорог во время Парада Победы.

Ограничение будут вводить два дня подряд – с 9:00 8 мая и с 6:30 9 мая. Каждый день дороги перекроют вплоть до окончания мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Улицы закрывают для обеспечения безопасности граждан во время праздника.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ПЯТИГОРСКЕ 8 МАЯ В ПЯТИГОРСКЕ

С 9:00 до конца мероприятий перекроют:

- улицу Лермонтова от Карла Маркса до Соборной;

- улицу Соборную от Лермонтова (нечетная сторона) до А. Павлова;

С 19:00 до конца мероприятий:

- улицу Козлова от проезда Калинина до Дзержинского;

- улицу Лермонтова от Дзержинского до Карла Маркса;

- улицу Лермонтова (нечетная сторона) от Карла Маркса до Соборной;

- улицу Соборную от Лермонтова (нечетная сторона) до А. Павлова.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ПЯТИГОРСКЕ 9 МАЯ

С 6:30 до конца мероприятий:

- улицу Октябрьскую от 40 лет Октября до Дзержинского;

- улицу Козлова от 40 лет Октября до Дзержинского;

- улицу К. Хетагурова от 40 лет Октября до Дзержинского;

- улицу Фрунзе от 40 лет Октября до пр.Калинина;

- улицу Акопянца от 40 лет Октября до Калинина;

- улицу Университетскую от 40 лет Октября до Крайнего;

- улицу Дзержинского от Теплосерной до Мира;

- улицу Пастухова от А. Павлова до бульвара Гагарина;

- улицу А. Павлова от Пастухова до Карла Маркса;

- улицу Лермонтова от Дзержинского до Карла Маркса;

- проезд Кирова по обеим сторонам до улицы Малыгина;

- улицу Крайнего от Власова до проезда Кирова;

- улицу Крайнего от Октябрьской до проезда Кирова;

- улицу Соборную от Красноармейской до А. Павлова;

- улицу Красноармейскую;

- улицу Чкалова;

- улицу Анисимова;

- улицу Буачидзе;

- улицу Бр. Бернардацци;

- улицу Карла Маркса.

С 12:00 до окончания мероприятий:

- улицу Дунаевского от Малыгина до проезда Калинина;

- улицу Малыгина от проезда Кирова до Дунаевского;

- улицу Крайнего от Октябрьской до Кирова.

Автомобилистам следует заранее выбирать маршрут, чтобы не попасть в неудобную ситуацию на дороге.