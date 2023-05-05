Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2023 11:06

Обездвижила горная болезнь: на вершине Эльбруса застрял 16-летний турист

Подростка из Нижегородской области спасли с вершины Эльбруса
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
На поиски подростка в снегах Эльбруса ушло более трех часов. Фото: ГУ МЧС по КБР

На поиски подростка в снегах Эльбруса ушло более трех часов. Фото: ГУ МЧС по КБР

Несовершеннолетнего туриста из Нижегородской области атаковала горная болезнь на вершине Эльбруса. Парня спасли сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сигнал о помощи диспетчеры получили 4 мая в 15 часов 35 минут. Двое туристов застряли на высоте 5,3 тысячи метров, почти добравшись до вершины Эльбруса. Но одного из них, 16-летнего парня, сковала горная болезнь.

Десять спасателей и две единицы техники отправились на поиски туриста. Перед восхождением нижегородцы не регистрировали свой маршрут в МЧС.

Более трех часов прошло перед тем, как отряд добрался до пострадавшего. Подростка нашли с признаками горной болезни. Спасатели эвакуировали туриста вниз в поселок Терскол.

Как сообщили в ведомстве, нижегородец оправился самостоятельно, медицинская помощь ему не потребовалась. Второму участнику восхождения эвакуация не потребовалась.

Горная болезнь, также известная как высотная болезнь, может проявляться разными симптомами, в зависимости от тяжести болезни. Для нее характерны головная боль, слабость, рвота, затрудненное дыхание. При подъеме на более высокие уровни болезнь может привести к остановке сердца.

В марте турист из Тулы попытался покорить Эльбрус без экипировки и в кроссовках. Мужчину нашли замерзшим насмерть.

Происшествия: ЧП