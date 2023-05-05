Картункова сделала заявление после развода: юмористка встречается со своим концертным директором

Ольга Картункова. Фото: личный архив

Актриса и юмористка Ольга Картункова призналась, что после развода начала встречаться со своим концертным директором Владимиром. Со слов женщины, она знает этого человека с детства.

– Он смотрит из-за кулис на меня такими глазами, будто меня из зала сейчас кто-то заберет! Губами проговаривает мой текст! Я забыла текст – он за кулисами может мне выкрикнуть этот текст. Он мой директор, он со мной ездит по всем концертам, – призналась Картункова в интервью Иде Галич в новом выпуске шоу «Есть вопросики».

Ранее стало известно о разводе звезды с мужчиной по имени Виталий, который никогда не появлялся на публике. О нем знают немного: когда-то был военным офицером, затем перешел на службу в МЧС. Вместе пара прожила более 20 лет и решила расстаться по обоюдном согласию.

– Чтобы сохранить любовь – нужно вовремя расстаться. Со мной он мог быть несчастным. А он, скорее всего, и был несчастен. Кому нужны холодный борщ и холодная постель. Никому абсолютно. Должно быть все в меру, в температуре, в эмоциях, гармонии, – заявила Картункова.

Картункова показывает кольцо. Фото: кадры из шоу «Женский клуб»

Позже юмориста сделала неожиданное заявление: ей сделали предложение. При этом она сомневалась, нужно ли это. И теперь понятно, кто был тем самым избранником, сумевшим покорить женщину.

– Он и сначала был моим директором, и сначала мы влюбились. Эта история –– на годы. Мы с самого детства знакомы. Как бывает: ты сидишь все время на диване, диван большой, но ты сидишь всегда на одном месте. И потом садишься в это же место и думаешь: «Вот они мои ямочки, так уютно». И я села на этот диван. Мне очень хорошо, я не пересаживаюсь.

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