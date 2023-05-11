Приезжие, имитировавшие секс с кустами на Ставрополье, помочились на Вечный огонь

«Героев» задержали сразу после публикации фото в сеть. Фото: соцсети

Скандальная история, которая случилась на минувших длинных выходных на Ставрополье, обрастает новыми подробностями. Хулиганы все-таки нарвались на уголовную статью за свои непотребства.

7 мая 2023 года в сеть попали видео, на которых молодые люди в Нефтекумске имитируют половой контакт с топиариями – стриженными фигурками из кустов и деревьев. Парней настолько впечатлил зеленый образ дамы в пышном платье, что они начали трогать грудь куста и, взобравшись, имитировать оральный контакт.

Полиция отреагировала на публикации, нашла героев-любовников и забрала в отдел. Выяснилось, что все это происходило еще 5 мая в городском парке. Но кроме этой информации, правоохранителям удалось выяснить, что компания отмечала день рождения и буянила не только около кустарной фигурки.

В отделе выяснилось, что, кроме правонарушения, молодые люди совершили преступление. Фото: соцсети

Под раздачу попал также Памятник Вечной Славы, расположенный неподалеку. Один из парней поставил ногу на постамент чаши Вечного огня, а второй помочился на пламя. Причем развеселенные молодые люди снимали происходящее на телефон.

Первое видео расценили как правонарушение. Всех четырех хулиганов ждет суд и штраф до 2,5 тысячи рублей. А вот за ролики у Вечного огня наказать могут гораздо строже. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Им грозят большие штрафы или лишение свободы на срок до пяти лет.