«У меня шизофрения»: 30-летняя Лаура из Ставрополя откровенно рассказала о борьбе с психическим расстройством

Фото: Архив ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1»

1 из 300 человек в мире страдает шизофренией. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Несмотря на широкую распространенность этого психического расстройства, о шизофрении существует много мифов, домыслов и ошибочных суждений.

Фото: Фото: Архив ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1»

В эфире Радио «Комсомольская правда» специалисты Ставропольской психиатрической больницы рассказали о первичных признаках и пусковых механизмах шизофрении. А жители краевой столицы поделились своими реальными историями болезни и выхода в ремиссию.

Героиня программы, 30-летняя Лаура Акопова, живет с параноидальной шизофренией более 12 лет. Дебют заболевания пришелся на выпускные классы - Лаура стала слышать голоса и видеть галлюцинации.

Полную историю слушайте в подкасте Радио «Комсомольская правда»

- Я боялась, что в моей голове чип и одноклассники следят за мной через камеру, установленную в моих глазах. Охваченная бредовыми идеями преследования, я опустила голову на парту и закрылась от всех руками, и в этот момент голос спросил меня: «Лаура, ты плачешь?»

После этого случая школьница два месяца не выходила из дома и сама попросила маму обратиться к врачам.

- Облегчение - это то, что я почувствовала, когда услышала диагноз. Я больше не была наедине со своим состоянием. Ведь если есть диагноз, то есть и лечение.

Так и оказалось. Лаура проходила лечение и реабилитацию в Ставропольской психиатрической больнице. Там ей помогли добиться стойкой ремиссии. Сегодня девушка помогает адаптироваться в социуме тем, кто только учится жить с шизофренией.

Фото: Архив ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1»

Полную историю ставропольчанки, прошедшей путь от постановки диагноза до полноценной жизни, слушайте в подкасте.

А узнать больше о психических расстройствах и методах их лечения можно на сайте Ставропольской психиатрической больницы.