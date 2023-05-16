Забыл слова от возмущения: дагестанец порезал директора школы, заговорившего об увольнении его жены-технички

Нападавший хотел поговорить с неприятелем, но забыл, что хотел сказать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане фермер напал на директора местной школы, который хотел уволить его жену. Между мужчинам, как оказалось, уже десять лет зрел юношеский конфликт. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

Шамиль знал Магомеда давно. Парни не ладили между собой и во избежание недоразумений толком не общались. Но в маленьком селе в Магарамкентском районе сложно избегать недругов. Как-то они зацепились из-за мелочи, назначили «стрелку» на годекане (место сходок в дагестанских аулах - Пр.) и после небольшой стычки разбежались. Со временем обиды забылись, каждый занимался своим любимым делом: Шамиль вел подсобное хозяйство, а Магомед возглавил местную школу. И несмотря на горькое прошлое, Магомед пригласил жену Шамиля работать в учреждении техничкой.

Правда, у нее не все получалось. Директор жаловался на грязные коридоры и плохую уборку в кабинетах. Проблемы были систематическими, потому ей грозило увольнение. Женщина поделилась переживаниями с мужем, и он принял эту историю близко к сердцу. Когда через день Шамиль встретился с друзьями и вспомнил, что один из них – двоюродный брат Магомеда, он решил поговорить с директором по-мужски и отстоять должность своей жены.

Через того самого друга он договорился с неприятелем о встрече. Когда Шамиль увидел Магомеда – потерял дар речи и в своих мыслях не мог сформулировать претензию. Пока они шли в безлюдное место, подальше от посторонних глаз, мужчина прикидывал, что говорить, но решил не витийствовать.

В кармане он нащупал большой клинок для разделки баранов, который всегда носил в бушлате. Когда до места оставалось пару шагов, Шамиль развернул и ударил обидчика ножом в живот. Завязалась борьба, потерпевший отбивался голыми руками, из-за чего получил еще несколько порезов. Когда пыл поутих, ослабший Магомед поковылял домой, а Шамиль оставался на месте, провожал жертву глазами и осознавал, что выбрал далеко не лучшее решение. Дома он признался супруге, что во имя нее совершил преступление, за что серьезно получил от жены. Шамилю ничего не оставалось делать, кроме как сдаться полиции еще до заявления.

Медики спасли школьного директора, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». На заседаниях потерпевший просил не наказывать своего старого знакомого: «Ошибся, с кем ни бывает?» Накануне районный суд решил, что Шамиль должен понести хотя бы скромное наказание. И его приговорил к двум годам условно.