«Ты никто, я тут хозяин»: ветеран труда из Нальчика обвинила сына и невестку в издевательствах

Конфликт семьи из Нальчика развернулся на глазах всей страны. Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Нина Пискунова, пожилая жительница Нальчика, передала свою трехкомнатную квартиру своему среднему сыну, но не помнит, когда и как была подписана дарственная. Ветеран труда утверждает, что родственники терроризируют ее в собственном доме. Чем закончилась история и как повлияли журналисты на ситуацию — читайте в материале «Комсомолки».

«Фашисты так не делали»

Нина Павловна, 84-летний ребенок войны, прожила нелегкую жизнь. Нищее детство, необходимость работать с 7 лет, изнуряющий труд в строительстве, похороны мужа и одного из сыновей — все это сказалось на здоровье женщины. Как ветеран труда, она получила квартиру от государства, которую завещала своим детям. Но теперь она боится, что один из двух оставшихся в живых сыновей хочет выжить ее из собственного дома.

— Детство было бедное, войну пережила, всю жизнь проработала. Троих детей вырастила, 60 лет с мужем прожили, все хорошо было. Откуда такой сын взялся, не пойму. Фашисты так не делали, как они надо мной издеваются, — рассказала Пискунова в эфире передачи Первого канала «Мужское женское».

Нина Павловна не смогла сдержать слез, рассказывая об издевательствах сына. Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Взять не против, отдавать отказался

В тот же год, когда было составлено завещание, младший сын переехал к ней вместе с супругой. Вскоре они стали полноправными собственниками квартиры, поскольку Нина Павловна заключила договор дарения квартиры в их пользу.

Ее средний сын, живущий в Нижнем Новгороде, попросил ее переоформить свою долю на своего сына, так как сам взял ипотеку. Но она была шокирована реакцией младшего сына на просьбу переоформить жилье обратно на нее — мужчина устроил скандал и категорически отказался возвращать недвижимость.

— Подошел ко мне и говорит: «Ты уже здесь никто, я тут хозяин». И головой стукнул мне в висок, — вспоминает Пискунова, показывая синяк на лбу.

Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Условия жизни Нины Павловны в собственной квартире ужаснули журналистов Первого канала. Пенсионерка показала единственную полку, которую ей выделили в холодильнике, лоджию, на которой она вынуждена жить, и технику, которой ей запрещено пользоваться.

— Кресло выкинули, кровать выкинули и выгнали меня с лоджии, — жалуется пожилая женщина.

Младший сын с супругой в один голос отрицают все обвинения. Муж и жена утверждают, что хорошо ухаживают за мамой, что пенсионерка в невменяемом состоянии и квартиру она переписала на них по своей воле. На вопрос ведущих, почему тогда они отказались выполнять просьбу Нины Павловны вернуть ей квартиру, супруги так и не ответили.

Кто прав — решит закон

По мнению приглашенного в эфир юриста Константина Шварцера, суд должен признать сделку по переоформлению жилья недействительной. Он уверен, что была нарушена тайна нотариального действия — ведь, по словам невестки Нины Павловны, она лично присутствовала при подписании документов.

Был ли действительно нарушен закон — уже разбирается следствие. После выхода сюжета об истории ветерана труда правоохранители Кабардино-Балкарии обратили внимание на семью.

— Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту совершения мошеннических действий в отношении пенсионерки из города Нальчика, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В рамках проверки следователями будут тщательным образом исследованы доводы пенсионерки, изучены все обстоятельства отчуждения ее имущества, — заявили в ведомстве.

В конце передачи сын Нины Павловны сдался и пообещал переоформить квартиру на мать в течение недели. В назначенный день воодушевленная пенсионерка поехала на прием к нотариусу. Но мужчина так и не пришел на подписание документов.