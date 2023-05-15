Пять пулевых за безответную любовь: курортный роман с замужней едва не убил жителя КБР

Любовный треугольник расколол четвертый участник с пистолетом. Фото: Макеев Иван и Вислов Иван

Курортный роман в Нальчике между замужней Дианой и одержимым ею Астемиром привел всех участников истории в суд. Перестаравшись при попытке заступиться за подругу, знакомый Дианы Инал оказался за решеткой.

(имена всех героев материала изменены)

От любви до сталкинга — один шаг

Диана и Астемир познакомились на отдыхе в Приэльбрусье. Между ними завязались отношения, несмотря на то, что дома девушку ждали муж и сыновья.

Но намерения обоих участников интрижки явно различались. Диана вскоре решила прекратить общение. Астемиру это не понравилось — у него были более серьезные планы. Когда уговоры продолжить отношения не помогли, мужчина перешел к угрозам.

— Он ее шантажировал, говорил, что все расскажет мужу и сыновьям и опозорит ее перед всеми. Он везде за ней ходил. Однажды подкараулил в подъезде, прыгнул на нее с ножом, приставил ей нож к горлу, она еле как от него убежала. Диана очень его боялась, — рассказала в суде родственница девушки.

Несколько месяцев Диана пыталась скрыться от одержимого бывшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преследование продолжалось месяцами. По словам сразу нескольких свидетелей, мужчина не стеснялся угрожать Диане даже прилюдно. Жена брата девушки вспомнила, как Астемир объявился, когда она была в гостях у родных.

— Кидал камни в окно, перевернул мусорный бак, половину ночи ходил под окнами, писал ей сообщения. Она и финансово ему помогала, он просил у нее деньги, украшения, — перечислила она.

Мужчина успел напугать даже малолетнюю дочку своей возлюбленной. Девочка рассказала, что, когда она выходила на прогулку в садике, она видела Астемира, который стоял за оградой и смотрел на нее.

Защитник перестарался

Все это время муж Дианы ни о чем не подозревал. Зато в мае 2021 года изнуренная преследованием девушка рассказала обо всем своему хорошему другу Иналу.

Тот немедленно предложил разобраться с Астемиром по-мужски. Диана уверяла суд, что не согласилась, испугавшись, что конфликт ничем хорошим не закончится. Потом они с Иналом поехали кататься на ее «Тойоте», и в это время ей стал писать назойливый любовник.

Она договорилась встретиться с Астемиром у торгового центра и попросила Инала уйти. Мужчина ответил, что ему тоже нужно в сторону ТЦ и попросил высадить его неподалеку. Что она и сделала, а затем отправилась на парковку.

Через некоторое время подошел Астемир и сел на переднее сиденье. Пара начала выезжать с парковки, но тут к автомобилю подбежал Инал и прыгнул на заднее сиденье.

Завязалась перепалка, и мужчины быстро перешли к кулакам. По словам Дианы, она кричала и просила их успокоиться, но разгоряченные парни ее игнорировали. Перепуганная девушка завела машину и поехала в неизвестном направлении.

В ходе драки Инал достал пистолет. Неизвестно, сколько раз он выстрелил, но в Астемира попало пять пуль: в грудь, плечо, поясницу и ягодицы.

Развязку конфликта решило огнестрельное оружие Фото: Иван МАКЕЕВ

— От боли я потерял сознание, — рассказал суду Астемир. — Очнулся весь в крови, понял, что меня куда-то везут. Машина остановилась, меня вытащили из машины и стали бить ногами по голове и туловищу, пока я снова не отключился.

На этом драка наконец прекратилась. Диана и Инал погрузили бесчувственного мужчину в машину, и девушка поехала в сторону дома, в котором она и Астемир были соседями. Где-то по пути Инал вышел из машины.

В квартире мужчины Диана вызвала скорую. После того, как медики помогли парню, она оставила его отдыхать, а сама поехала на залитой кровью машине на берег реки, где попыталась отмыть следы потасовки.

Тайное стало явным

Утром на порог девушки заявились полицейские. В панике она позвонила мужу и рассказала, что в ее машине произошла драка, не объясняя подробностей.

Супруг приехал домой и увидел пятна крови на сиденьях. Пока Диана была в полиции, он попросил сыновей отмыть машину. После этого авто забрали правоохранители, которые сняли заднее сиденье, чтобы провести экспертизу.

Подробности романа Дианы и Астемира муж узнал только после скандала. До этого он знал любовника супруги лишь как соседа. Пара развелась, и еще до судебного разбирательства Диана с детьми уехала жить в Магадан. По словам знакомых девушки, бывший ухажер до сих пор названивает ей и угрожает, что найдет ее где угодно.

Что до Инала — пока что он единственный участник этой истории, который понес наказание. За нападение на Астемира и причинение вреда здоровью Нальчикский городской суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам в колонии общего режима.