«Я должен был это сделать»: муж няни, жестоко убивший полуторагодовалого ребенка, помещен в лечебницу

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае 55-летнего инвалида, обвиняемого в убийстве полуторагодовалой девочки, отправили в лечебницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

14 января 2022 года в Кисловодске Анна (все имена изменены - Пр.) попросила соседа найти ее сожителя Владимира, который надолго пропал из дома. Через несколько часов он приволок мужчину пьяным и грязным. На вопросы, где тот был, Владимир отвечал неохотно, а если и отвечал, то только руганью и кулаками. Анна побоялась оставаться дома и ушла ночевать к знакомой, позабыв, что завтра ей привезут ребенка – женщина работала нянечкой для одной семьи.

Фото обвиняемого: СУ СКР по СК

Утром следующего дня родители привезли ребенка, и им открыл Владимир. По словам источника «КП-Ставрополь», ранее мужчина был добр к малышу, их даже видели вместе гуляющими по улице. Поэтому родители без опаски оставили сына и уехали.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Тело ребенка нашли в лестничной клетке соседи. Эксперты насчитали девять ножевых ранений, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Полиция поймала Владимира по горячим следам в квартире матери в другой части Кисловодска. При задержании он был в неадекватном состоянии, рассказал источник «КП-Ставрополь». Он уточнил, что мужчина был сильно пьян. Потому сильно бредил и говорил, что он «должен был это сделать». Со слов соседей, Владимир незадолго до преступления был в запое.

Фото орудия преступления: СУ СКР по СК

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Ранее обвиняемый был судим за угрозу убийством и имеет третью группу инвалидности, потому в том случае он отделался ограничением свободы. На этот раз экспертиза показала, что в момент убийства он был невменяемым.

– В ходе следствия мужчине была назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что он страдает органическим расстройством личности и совершил преступление в состоянии временного психического расстройства, в связи с чем не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Обвиняемый по решение суда отправлен на лечение в психиатрическую клинику.