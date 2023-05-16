Ребенок за 400 тысяч: мать из Ингушетии разоблачили через полтора года после продажи младенца подруге

Горе-мать отдала ребенка подруге сразу после родов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мать из Ингушетии уличили в продаже новорожденного ребенка спустя полтора года. Теперь ей грозит срок за торговлю людьми, сообщили в республиканском следкоме.

Мать продала ребенка в Ингушетии

Жительница Сунженского района забеременела в 2020 году. Но 28-летняя будущая мать не захотела оставлять малыша. Легальные процедуры отказа от ребенка ее по каким-то причинам не устроили, и вместо этого она разработала преступную схему вместе с подругой.

Ее 30-летняя знакомая из города Карабулак, напротив, очень хотела завести детей. Но бесплодие не оставило ей шансов родить самостоятельно.

Женщины заключили сделку. Бесплодной подруге — новорожденный малыш, биологической матери ребенка — 400 тысяч рублей.

В декабре 2020 года младенец появился на свет. Оправившись после родов, мать сразу же повезла нежеланного ребенка в Карабулак, где и состоялся обмен.

Что грозит за продажу ребенка

Никто ничего незаконного не заподозрил — до недавнего времени. 16 мая 2023 года следователи возбудили уголовное дело по статье «Купля-продажа человека».

Стали ли обе «матери» подозреваемыми в деле, пока не сообщается. Но после получения процессуального статуса обеим может грозить до 15 лет лишения свободы.

— В рамках расследования следователями проводятся первоначальные неотложные следственные действия. По делу назначены судебные экспертизы. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в управлении следкома по Республике Ингушетия.

Пользователи соцсетей сообщают, что 1,5-летнего ребенка изъяли компетентные органы, которые решат его дальнейшую судьбу.

Похожая история произошла в феврале этого года — но уже в Назрани. Молодая мать продала ребенка 56-летней женщине, оценив его в 100 тысяч рублей.