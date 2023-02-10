Оценила в 100 тысяч: молодая россиянка продала своего ребенка

Полицейские в Назрани выявили факт продажи младенца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередная история о вопиющей бессердечности произошла на Кавказе. В Ингушетии молодая мать продала своего новорожденного ребенка другой женщине. Новоиспеченная мамаша оценила собственного малыша в 100 тысяч рублей.

События этой грустной истории развернулись в селе Кантышево в Назрановском районе Республики Ингушетия. В конце августа девушка родила здорового ребенка, но по каким-то причинам решила для себя, что не будет растить дитя, а продаст его нуждающейся семье.

Через пару месяцев она нашла такую «нуждающуюся» родительницу, которая жила в столице республики - в Назрани. 56-летняя женщина откликнулась на предложение купить чужого младенца за 100 тысяч рублей. Девушку цена устроила, и уже в октябре 2022 года она передала малыша его «новой матери».

О противоправной сделке узнали правоохранители. Горе-мать ловили сразу несколько сотрудников силовых ведомств: МВД, ФСБ и даже спецподразделение «Гром». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили факт продажи и быстро задержали 21-летнюю девушку с ее бизнес-партнершей.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия в отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 127.1 УК РФ соответственно по факту купли и продажи человека, совершенных в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, - рассказали в пресс службе МВД Ингушетии.

Родную мать оперативники поместили в изолятор временного содержания, а 56-летнюю жительницу Назрани - под домашний арест. Теперь по статье о торговле людьми 21- летней жительнице и ее отчаянной покупательнице грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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