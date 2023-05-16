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Происшествия16 мая 2023 11:23

КамАЗ на скорости протаранил пять машин и смял такси в Дагестане: погибли два человека

Полиция проверяет обстоятельства смертельного ДТП с КамАЗ в Дагестане
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УМВД по РД

Фото: УМВД по РД

В Дагестане в жутком ДТП с большегрузом погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Авария случилась утром 16 мая в Избербаше. Груженный КамАЗ (КО 829Б - Пр.) на скорости столкнулся с «десяткой» и протащил ее на несколько метров, почти полностью смяв машину. Там в тот момент находились 63-летний таксист и 30-летняя пассажирка. От полученных травм они оба скончались. Водитель КамАЗ – 73-летний местный житель – был госпитализирован с серьезными травмами.

Фото: УМВД по РД

Фото: УМВД по РД

Полиция Дагестана сообщает, что проводит проверку происшествия и выясняет все обстоятельства трагической аварии. Но уже сейчас известны некоторые подробности инцидента. До смертельного ДТП комбинированная машина зацепила еще пять автомобилей и столкнулась с такси, которое стояло на обочине.

Фото: УМВД по РД

Фото: УМВД по РД

По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза. Причиной технической неполадки мог стать перегруз: есть информация, что КамАЗ перевозил на несколько тонн больше нормы. Правоохранители также дадут оценку состоянию машины.

ЧППроисшествия: ЧП