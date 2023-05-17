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17 мая 2023 15:24

Купила сына и сбежала из России: проданного за 400 тысяч ребенка два года прятали в Казахстане

Ребенка из Ингушетии купили у родной матери за 400 тысяч и вывезли в Казахстан
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Малыш оказался в эпицентре уголовного дела из-за желания матери подзаработать. Изображение на фоне: Булатов Алексей

Малыш оказался в эпицентре уголовного дела из-за желания матери подзаработать. Изображение на фоне: Булатов Алексей

Фото: Залина ТАТАРОВА

Накануне стало известно о вопиющем случае торговли детьми — в Ингушетии мать продала родного сына бездетной подруге за 400 тысяч. Многие задавались вопросом, как такое преступление могло скрываться более двух лет? «Комсомолка» выяснила детали истории.

(все имена героев изменены)

Забеременев в 2020 году, 28-летняя жительница Карабулака Мадина решила, что материнство не для нее. А вот заработать хотелось. Выход нашелся — 30-летняя подруга будущей матери Алия согласилась выкупить ребенка после родов за 400 тысяч рублей.

В декабре того же года маленький Хамид появился на свет. Прямиком из палаты биологическая мать поехала вместе с сыном к Алие.

Обмен состоялся. Разбогатевшая на 400 тысяч рублей Мадина отправилась домой, а Алия вместе с новоприобретенным «сыном» решила не рисковать — ведь в родной республике сделка бы вскоре вскрылась благодаря врачам, знакомым и родственникам. Поэтому вскоре после циничной «транзакции» маленький Хамид и его приемная мать отправились в Казахстан, рассказал близкий к ситуации источник «КП-Ставрополь».

Новая мать вывезла младенца за границу

Новая мать вывезла младенца за границу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Такой маневр замедлил, но не остановил неизбежное. Неизвестно, каким образом, но тайна исчезновения Хамида из одной семьи и появления в другой вскрылась и привлекла внимание правоохранителей.

— Следственным отделом по городу Карабулаку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), — сообщили накануне в следкоме Ингушетии.

А 17 мая уже в полиции республики рассказали, что фигурантками дела стали и покупательница, и биологическая мать ребенка. Кроме купли-продажи, Алие также вменяют незаконное перемещение малыша за границу Российской Федерации. Обеим грозит до 15 лет лишения свободы.

Обе участницы сделки рискуют надолго оказаться за решеткой

Обе участницы сделки рискуют надолго оказаться за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему обе женщины отказались пойти законным путем, чтобы обеспечить маленькому Хамиду жизнь в любящей семье — разбираются следователи. Можно предположить, что традиционную процедуру усыновления Алия сочла слишком долгой и рискованной (не факт, что она прошла бы строгий фильтр органов опеки), а Мадина — попросту невыгодной.

Пока 2,5-летний малыш продолжает жить с приемной матерью. Судьба ребенка будет определена лишь после решения суда. Мы лишь надеемся, что и без того непростая жизнь Хамида не усложнится еще больше.

ПРЕДЫСТОРИЯ ​

Ребенок за 400 тысяч: мать из Ингушетии разоблачили через 2,5 года после продажи младенца подруге

Мать продала ребенка подруге за 400 тысяч в Ингушетии (подробности)

Происшествия: КРИМИНАЛ