Купила сына и сбежала из России: проданного за 400 тысяч ребенка два года прятали в Казахстане

Малыш оказался в эпицентре уголовного дела из-за желания матери подзаработать. Изображение на фоне: Булатов Алексей Фото: Залина ТАТАРОВА

Накануне стало известно о вопиющем случае торговли детьми — в Ингушетии мать продала родного сына бездетной подруге за 400 тысяч. Многие задавались вопросом, как такое преступление могло скрываться более двух лет? «Комсомолка» выяснила детали истории.

(все имена героев изменены)

Забеременев в 2020 году, 28-летняя жительница Карабулака Мадина решила, что материнство не для нее. А вот заработать хотелось. Выход нашелся — 30-летняя подруга будущей матери Алия согласилась выкупить ребенка после родов за 400 тысяч рублей.

В декабре того же года маленький Хамид появился на свет. Прямиком из палаты биологическая мать поехала вместе с сыном к Алие.

Обмен состоялся. Разбогатевшая на 400 тысяч рублей Мадина отправилась домой, а Алия вместе с новоприобретенным «сыном» решила не рисковать — ведь в родной республике сделка бы вскоре вскрылась благодаря врачам, знакомым и родственникам. Поэтому вскоре после циничной «транзакции» маленький Хамид и его приемная мать отправились в Казахстан, рассказал близкий к ситуации источник «КП-Ставрополь».

Новая мать вывезла младенца за границу Фото: Мария ЛЕНЦ

Такой маневр замедлил, но не остановил неизбежное. Неизвестно, каким образом, но тайна исчезновения Хамида из одной семьи и появления в другой вскрылась и привлекла внимание правоохранителей.

— Следственным отделом по городу Карабулаку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), — сообщили накануне в следкоме Ингушетии.

А 17 мая уже в полиции республики рассказали, что фигурантками дела стали и покупательница, и биологическая мать ребенка. Кроме купли-продажи, Алие также вменяют незаконное перемещение малыша за границу Российской Федерации. Обеим грозит до 15 лет лишения свободы.

Обе участницы сделки рискуют надолго оказаться за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему обе женщины отказались пойти законным путем, чтобы обеспечить маленькому Хамиду жизнь в любящей семье — разбираются следователи. Можно предположить, что традиционную процедуру усыновления Алия сочла слишком долгой и рискованной (не факт, что она прошла бы строгий фильтр органов опеки), а Мадина — попросту невыгодной.

Пока 2,5-летний малыш продолжает жить с приемной матерью. Судьба ребенка будет определена лишь после решения суда. Мы лишь надеемся, что и без того непростая жизнь Хамида не усложнится еще больше.

ПРЕДЫСТОРИЯ ​

Ребенок за 400 тысяч: мать из Ингушетии разоблачили через 2,5 года после продажи младенца подруге

Мать продала ребенка подруге за 400 тысяч в Ингушетии (подробности)