На Ставрополье повысить эффективность предприятий помогает бережливое производство

Производительность труда является одним из основных драйверов экономики Ставрополья Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2019 году в Ставропольском крае был дан старт реализации национального проекта «Производительность труда», а в рамках нацпроекта - двух региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Мощный драйвер экономики

Внедрение технологий повышения эффективности производства в регионе ведется при поддержке Федерального центра компетенций. Также на Ставрополье создан региональный центр, специалисты которого помогают предприятиям создавать локальные программы повышения производительности и оптимизации производственных процессов.

Благодаря нацпроекту компании и учреждения края активно внедряют инструменты бережливого производства и укрепляют свои позиции на рынке сбыта. На текущий момент в проекте участвует 81 предприятие Ставрополья. Планируется, что к 2024 году рост производительности труда в организациях, которые участвуют в программе, превысит 5 процентов. За пять лет планируется вовлечь в программу более 130 крупных и средних ставропольских предприятий.

По данным министерства экономического развития Ставропольского края, в 2022 году новыми участниками нацпроекта стали 17 предприятий. При этом 15 из них - под управлением Регионального центра компетенций, еще две компании - под самостоятельным управлением.

На сегодняшний день, уверены в руководстве края, производительность труда является одним из основных драйверов экономики Ставрополья.

- Повышение производительности труда и снижение затрат, несомненно, ведет к увеличению рентабельности предприятий, росту числа высокопроизводительных рабочих мест, а также зарплат и налоговых поступлений, - отмечает Денис Полюбин, министр экономического развития Ставропольского края.

Система непрерывных улучшений в действии

Один из инструментов реализации национального проекта «Производительность труда» - это «Фабрика процессов», созданная для обучения работников предприятий крупного и среднего предпринимательства Ставрополья принципам бережливого производства.

«Фабрика процессов» располагается на площадке Регионального центра компетенций. Обучение сотрудников компаний-участников нацпроекта построено на основе реального производственного процесса и проводится в интерактивном формате. Участники могут на практике применить полученные знания, научиться видеть потери, формулировать задачи и решать проблемы, балансировать процессы. При этом «Фабрика процессов» не просто презентует доступные и действенные инструменты, она позволяет вовлечь участников непосредственно в систему непрерывных улучшений.

- Сегодня, чтобы развиваться дальше, бизнесу необходимо качественно меняться: хозяйствовать с минимальными потерями, внедрять лучшие производственные практики, использовать новые формы мотивации персонала. Одним словом, необходимо учиться работать по-новому. Наша «Фабрика процессов» эту образовательную функцию выполняет, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в регионе ведется при поддержке Федерального центра компетенций. Фото: stavinvest.ru

на производстве...

На «Фабрике процессов» действующие работники предприятий в течение одного рабочего дня в игровой форме осваивают технологии бережливого производства, убеждаясь в их эффективности.

- По сути, это полностью производственный процесс, погружение в него сотрудников, проводится анализ происходящих операций и финансовых показателей. В результате сотрудники проникаются идеей бережливого производства, - отмечают специалисты Регионального центра компетенций.

По словам Дениса Полюбина, в условиях сильной конкуренции любому предприятию требуется постоянно наращивать объемы производства, повышать темпы работы, а также искать новые пути реализации выпускаемой продукции.

- Главным ресурсом в достижении необходимых экономических показателей является повышение производительности труда, причем без высвобождения работников, снижения качества работы и качества ведения бизнеса в целом, - говорит министр экономического развития Ставропольского края. - Концепция бережливого производства улучшает управленческие процессы в любой сфере, не только на промышленных предприятиях, но и в органах власти, а также в социальном секторе.

С момента запуска «Фабрики процессов» обучение прошли более 700 работников различных предприятий Ставрополья. Только за прошедший год принципы бережливого производства освоили 256 сотрудников.

…и в офисе

Оптимизировать можно не только производственные, но и офисные процессы. Для этого на базе Регионального центра компетенций в 2022 году в рамках нацпроекта «Производительность труда» была запущена «Фабрика офисных процессов», где руководители и сотрудники организаций прорабатывают процесс организации закупки товаров, работ и услуг для своих нужд.

Одними из первых, кто прошел обучение на «Фабрике офисных процессов», стали сотрудники краевого фонда микрофинансирования. Во время трех игровых раундов участникам нужно было правильно оформить и затем отправить поставщику определенное количество договоров на поставку материалов. При этом важно было, чтобы «игроки» смогли достичь лучших показателей по снижению длительности процесса, незавершенного документооборота в потоке, количества перемещений сотрудников и бумаг. Учитывались также и финансовые показатели - такие, к примеру, как минимизация затрат, снижение себестоимости и получение прибыли.

- Перед нами стоит задача - не просто внедрить принципы бережливого производства на предприятиях Ставрополья, но и обучить сотрудников подведомственных предприятий, от которых зависит эффективность предоставления государственных услуг. Меры поддержки, которые предоставляет региональный фонд микрофинансирования, наиболее востребованы среди предпринимателей и стимулируют развитие производства и сферы услуг, они являются неотъемлемой частью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», - пояснил Денис Полюбин.

На данный момент обучение на «Фабрике офисных процессов» прошли уже 85 человек.

ЗНАЙ НАШИХ!

В 2022 году по итогам конкурса наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», организованного Министерством экономического развития России, бронзовыми призерами стали два ставропольских предприятия.

Так, третье место в номинации «Наставничество в области прорывных технологий» занял завод «Монокристалл», а в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» - компания «Солнечный дар».

КСТАТИ

Стать частью национального проекта «Производительность труда» и региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» несложно. Вся необходимая информация, включая требования к участникам и порядок действий, размещена на сайте производительность.рф.