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Общество17 мая 2023 7:00

На Ставрополье повысить эффективность предприятий помогает бережливое производство

Внедряемые в крае в рамках региональных проектов инструменты стали одной из важнейших мер поддержки экономики региона
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
Производительность труда является одним из основных драйверов экономики Ставрополья

Производительность труда является одним из основных драйверов экономики Ставрополья

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2019 году в Ставропольском крае был дан старт реализации национального проекта «Производительность труда», а в рамках нацпроекта - двух региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Мощный драйвер экономики

Внедрение технологий повышения эффективности производства в регионе ведется при поддержке Федерального центра компетенций. Также на Ставрополье создан региональный центр, специалисты которого помогают предприятиям создавать локальные программы повышения производительности и оптимизации производственных процессов.

Благодаря нацпроекту компании и учреждения края активно внедряют инструменты бережливого производства и укрепляют свои позиции на рынке сбыта. На текущий момент в проекте участвует 81 предприятие Ставрополья. Планируется, что к 2024 году рост производительности труда в организациях, которые участвуют в программе, превысит 5 процентов. За пять лет планируется вовлечь в программу более 130 крупных и средних ставропольских предприятий.

По данным министерства экономического развития Ставропольского края, в 2022 году новыми участниками нацпроекта стали 17 предприятий. При этом 15 из них - под управлением Регионального центра компетенций, еще две компании - под самостоятельным управлением.

На сегодняшний день, уверены в руководстве края, производительность труда является одним из основных драйверов экономики Ставрополья.

- Повышение производительности труда и снижение затрат, несомненно, ведет к увеличению рентабельности предприятий, росту числа высокопроизводительных рабочих мест, а также зарплат и налоговых поступлений, - отмечает Денис Полюбин, министр экономического развития Ставропольского края.

Система непрерывных улучшений в действии

Один из инструментов реализации национального проекта «Производительность труда» - это «Фабрика процессов», созданная для обучения работников предприятий крупного и среднего предпринимательства Ставрополья принципам бережливого производства.

«Фабрика процессов» располагается на площадке Регионального центра компетенций. Обучение сотрудников компаний-участников нацпроекта построено на основе реального производственного процесса и проводится в интерактивном формате. Участники могут на практике применить полученные знания, научиться видеть потери, формулировать задачи и решать проблемы, балансировать процессы. При этом «Фабрика процессов» не просто презентует доступные и действенные инструменты, она позволяет вовлечь участников непосредственно в систему непрерывных улучшений.

- Сегодня, чтобы развиваться дальше, бизнесу необходимо качественно меняться: хозяйствовать с минимальными потерями, внедрять лучшие производственные практики, использовать новые формы мотивации персонала. Одним словом, необходимо учиться работать по-новому. Наша «Фабрика процессов» эту образовательную функцию выполняет, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в регионе ведется при поддержке Федерального центра компетенций. Фото: stavinvest.ru

Внедрение технологий повышения эффективности производства в регионе ведется при поддержке Федерального центра компетенций. Фото: stavinvest.ru

на производстве...

На «Фабрике процессов» действующие работники предприятий в течение одного рабочего дня в игровой форме осваивают технологии бережливого производства, убеждаясь в их эффективности.

- По сути, это полностью производственный процесс, погружение в него сотрудников, проводится анализ происходящих операций и финансовых показателей. В результате сотрудники проникаются идеей бережливого производства, - отмечают специалисты Регионального центра компетенций.

По словам Дениса Полюбина, в условиях сильной конкуренции любому предприятию требуется постоянно наращивать объемы производства, повышать темпы работы, а также искать новые пути реализации выпускаемой продукции.

- Главным ресурсом в достижении необходимых экономических показателей является повышение производительности труда, причем без высвобождения работников, снижения качества работы и качества ведения бизнеса в целом, - говорит министр экономического развития Ставропольского края. - Концепция бережливого производства улучшает управленческие процессы в любой сфере, не только на промышленных предприятиях, но и в органах власти, а также в социальном секторе.

С момента запуска «Фабрики процессов» обучение прошли более 700 работников различных предприятий Ставрополья. Только за прошедший год принципы бережливого производства освоили 256 сотрудников.

…и в офисе

Оптимизировать можно не только производственные, но и офисные процессы. Для этого на базе Регионального центра компетенций в 2022 году в рамках нацпроекта «Производительность труда» была запущена «Фабрика офисных процессов», где руководители и сотрудники организаций прорабатывают процесс организации закупки товаров, работ и услуг для своих нужд.

Одними из первых, кто прошел обучение на «Фабрике офисных процессов», стали сотрудники краевого фонда микрофинансирования. Во время трех игровых раундов участникам нужно было правильно оформить и затем отправить поставщику определенное количество договоров на поставку материалов. При этом важно было, чтобы «игроки» смогли достичь лучших показателей по снижению длительности процесса, незавершенного документооборота в потоке, количества перемещений сотрудников и бумаг. Учитывались также и финансовые показатели - такие, к примеру, как минимизация затрат, снижение себестоимости и получение прибыли.

- Перед нами стоит задача - не просто внедрить принципы бережливого производства на предприятиях Ставрополья, но и обучить сотрудников подведомственных предприятий, от которых зависит эффективность предоставления государственных услуг. Меры поддержки, которые предоставляет региональный фонд микрофинансирования, наиболее востребованы среди предпринимателей и стимулируют развитие производства и сферы услуг, они являются неотъемлемой частью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», - пояснил Денис Полюбин.

На данный момент обучение на «Фабрике офисных процессов» прошли уже 85 человек.

ЗНАЙ НАШИХ!

В 2022 году по итогам конкурса наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», организованного Министерством экономического развития России, бронзовыми призерами стали два ставропольских предприятия.

Так, третье место в номинации «Наставничество в области прорывных технологий» занял завод «Монокристалл», а в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» - компания «Солнечный дар».

КСТАТИ

Стать частью национального проекта «Производительность труда» и региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» несложно. Вся необходимая информация, включая требования к участникам и порядок действий, размещена на сайте производительность.рф.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ