С «мигалкой» по пробкам: инспекторы ДПС Ставрополья спасли мальчика, который сжег себе глаза уксусом

Сотрудники ДПС на Ставрополье спасли зрение 11-летнему мальчику Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Георгиевском округе Ставропольского края в дежурную часть поступил звонок от мужчины. Он рассказал о беде, произошедшей с его сыном – ребенка надо срочно доставить в больницу. Долго тянуть было нельзя, иначе 11-летний мальчик мог лишиться зрения.

Оказалось, ребенок случайно пролил себе в глаза уксус, который начал жечь сетчатку. Химический ожог мог оставить ребенка слепым. Помимо того, это приносило ему сильную боль. Отец решил срочно отвезти сына в больницу, но, выехав из дома, попал в пробку на въезде в город. Однако на счету каждая минута. Тогда он обратился в дежурную часть с просьбой о помощи.

— Ближайший экипаж связался с водителем по телефону и выдвинулся навстречу. Включив спецсигнал и проблесковые маячки, автоинспекторы сопроводили граждан в городскую больницу, где ребенка передали медикам, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ребенка перевели в краевую больницу в Ставрополе, где врачи две недели боролись за его зрение. Ожог оказался серьезным, и медикам пришлось приложить большие усилия, чтобы школьник не ослеп.

Недавно отец ребенка сообщил, что лечение прошло успешно, сына выписали домой. Угрозы здоровью больше нет, но мальчику по сей день требуется поддерживающая терапия. Мужчина поблагодарил сотрудников ДПС, так как малейшее промедление могло стоить его сыну зрения.