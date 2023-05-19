Родила и в картонку: младенца в коробке оставила под чужой дверью иностранка в Ингушетии

Малышку нашли на улице в картонной коробке. Фото ребенка и матери: МВД Ингушетии Фото: Залина ТАТАРОВА

Житель города Сунжа в Ингушетии обнаружил подозрительную коробку, проходя мимо чужого дома, в котором живут две пожилые женщины. Он был шокирован, когда внутри нашел новорожденную девочку, сообщили в МВД Ингушетии.

Мужчина немедленно позвонил в полицию, а правоохранители немедленно вызвали скорую помощь. Сотрудники МВД обнаружили рядом с ребенком пакет с подгузниками и детской смесью.

Фото: МВД Ингушетии

Врачи обследовали младенца и не нашли никаких видимых травм. Малышка отправилась в перинатальный центр в сопровождении медиков и полиции.

Как только девочка оказалась в надежных руках профессионалов, оперативники стали разыскивать мать-кукушку. Ею оказалась 30-летняя уроженка Средней Азии, которая, оставив ребенка на улице, уехала в соседнюю республику.

Фото: МВД Ингушетии

Теперь судьбой новорожденной девочки займутся компетентные органы, а нерадивой матерью — полицейские. В МВД Ингушетии сообщили, что усматривают в ее действиях признаки преступления по статье «Оставление в опасности».

Максимум, что по закону может грозить женщине, бросившей беспомощного младенца на улице — год лишения свободы.

На днях была обнародована еще одна история вопиющего цинизма по отношению к ребенку. Мать не просто отказалась от новорожденного сына, а продала его подруге. Девушка оценила малыша в 400 тысяч рублей.