«Принес тело к ногам дочери»: житель Ставрополья пощечиной забил до смерти жену за нелюбовь готовить ужины

Фото: Олег Рукавицын/Мария Ленц

В Ставропольском крае судимый мужчина забил до смерти свою спутницу, которая не любила готовить. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

Людмила приняла Сергея (все имена изменены - Пр.) с криминальным прошлым. В первый раз мужчину задержали, когда он ударил полицейского по лицу. Сотрудники забирали дебошира за скандал с матерью. В тот раз Сергей отделался условным сроком, суд дополнительно обязал мужчину обследоваться у нарколога и официально трудоустроиться – мужчина с задачами не справился, за что угодил в колонию-поселение. Оттуда он переехал к Людмиле.

Однако проблем с законом у Сергея не убавилось. В 2016 году его осудили за грабеж в магазине, в котором работала его суженая. А после двух лет в колонии общего режима он дважды попадался на пьяном вождении, из-за чего уезжал уже в колонию строгого режима. Все это время Людмила ждала горемыку и верила в его исправление. Согласно показаниям свидетелей, что-то действительно поменялось. Сергей меньше скандалил, работал на стройках и пил пару раз в месяц за ужином, но вот только остался вспыльчивым и нередко бил свою гражданскую жену.

Повод мог быть совсем скромным. В ноябре 2022 года Сергей вместе с семьей вернулся домой и захотел поужинать. Вскоре стол был накрыт, все поели и разбежались по делам: дочка Людмилы играла в телефон в другой комнате, а парочка решила, что можно чуть-чуть выпить. В ходе застолья Сергей возразил, что Людмила готовит без любви, ему всякий раз приходится ее заставлять.

Мирная беседа супругов переросла в скандал, который ребенок не слышал из-за громкого телевизора. Но через 20 минут к ребенку зашел Сергей, держа на руках окровавленное тело Людмилы. Девочка, согласно ее показаниям, видела, что у ее матери опухли губы и была рассечена бровь – за ужином этих травм не было.

Сергей уверяет, что в порыве злости один раз ударил супругу ладонью по лицу. От такой пощечины потерпевшая упала на пол и у нее пошла кровь из носа. Мужчина не помогал женщине встать, а она при каждой новой попытке валилась на землю. Пока не упала замертво. Экспертиза показала, что Людмила умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Медики, однако, не смогли опровергнуть слова обвиняемого о количестве ударов, сам он объясняет тяжесть травм тем, что у него тяжелая рука.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека». Сергей признал вину и извинился перед родными погибшей. Несмотря на рецидив, суд дал мужчине только половину от максимального наказания – семь лет в колонии строгого режима. Накануне приговор вступил в силу.