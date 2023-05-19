Погонял на миллион: «Камри» с двумя тысячами неоплаченных штрафов арестовали на Кавказе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по республике Ингушетия

В республике Ингушетия сотрудники ДПС вышли на службу, но день преподнес сюрприз. Автоинспекторы остановили обычную на вид «Тойоту Камри». Водителя начали проверять на нарушения правил дорожного движения, а заодно смотреть, есть ли на нем штрафы и выплатил ли он их.

— Проверка по базе данных показала, что водитель иномарки имеет свыше двух тысяч неоплаченных административных штрафов на общую сумму более одного миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Ингушетии. Разбирательства с водителем продолжились.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по республике Ингушетия

В базе данных оказалось умопомрачительное количество долгов у остановленного автомобилиста. Гонщик за свою «карьеру» задолжал штрафов на миллион рублей, а платить не хотел. Поймав злостного нарушителя правил дорожного движения, автоинспекторы вызвали сотрудников УФССП по Ингушетии.

Если права у гонщика не забрали, то авто могли арестовать в счет долга. Так и случилось. Судебные приставы забрали машину и наложили на нее арест. Теперь от владельца требуется оплатить все долги за просроченные штрафы. Если он это не сделает, транспорт продадут.