Помощник прокурора Ингушетии рассказала о юридической подоплеке дела матери, продавшей сына за 400 тысяч рублей

Обеспечить ребенку новую семью можно законнымм способом. Элементы иллюстрации: Золото Олег, Вахрушева Елена Фото: Залина ТАТАРОВА

Непростое преступление приходится расследовать правоохранителям республики Ингушетия. Здесь под суд пойдет мать, которая после рождения ребенка продала его подруге за 400 тысяч рублей. Сделку обнаружили только спустя 2,5 года, теперь и продавщице, и покупательнице грозит до 15 лет за решеткой. После публикации статьи появилось много комментариев от людей, сочувствующих ребенку и задавшихся вопросом, нельзя ли оставить его матери-покупательнице?

Хава Дугаева, помощник прокурора Республики Ингушетия по взаимодействию со СМИ и общественностью, разъяснила «Комсомолке» юридическую сторону вопроса.

— У матери не было права отдавать ребенка своей подруге, так как подруга не является официальным представителем и не имеет опекунства или усыновления. Также у нее не было права забирать новорожденного ребенка из больницы, поскольку по закону она, если приняла решение бросить малыша, должна была официально отказаться от него и передать органам опеки и попечительства, — пояснила «Комсомолке» помощник прокурора Ингушетии Хава Дугаева.

Представитель ведомства также подчеркнула, что определять судьбу отказного ребенка должны компетентные органы по усыновлению или удочерению.

— Желающий забрать малыша человек должен пройти все законные процедуры, поработать с психологами, собрать все необходимые справки. После этого органы опеки проверяют семью с учетом интересов ребенка и определяют, могут ли новые родители воспитывать его надлежащим образом, — подчеркнула собеседница «Комсомолки».

Даже когда речь не идет о продаже, самовольная передача ребенка в чужую семью — преступление. Семейное законодательство сформировано для того, чтобы предотвратить ущерб интересам ребенка. Каждый ребенок имеет право на безопасное и заботливое воспитание, поэтому усыновление и опека должны соответствовать всем официальным нормам и требованиям.

В свою очередь, россиянам, которые столкнулись с непонятной ситуацией, касающейся детей, следует обращаться к компетентным органам, чтобы получить необходимую информацию и советы.

Почему две женщины из Ингушетии решили обойти закон, рискнув благополучием ребенка — неизвестно, в их мотивах будет разбираться следствие. После решения суда, если их признают виновными, мальчика все-таки передадут органам опеки.