Встреча прошла в столице СКФО - Пятигорске. Фото: t.me/RKadyrov_95

Президент России Владимир Путин провел в Пятигорске заседание Совета по межнациональным отношениям. Главной темой стала актуализация действующей более 10 лет Стратегии государственной национальной политики в условиях агрессивного внешнего давления. Несмотря на всю серьезность обсуждаемой темы, встречу глава государства начал с шутки.

- Рамзан Ахматович, по-моему, борода у вас стала еще побольше, нет? - пригляделся Путин.

- Отпускаю! - ответил Кадыров.

- Вот! У нас все на контроле! - улыбнулся президент.

Кадыров отметил, что на Северном Кавказе есть своя «семерка». Фото: t.me/RKadyrov_95

Уже после заседания Рамзан Кадыров также позволил себе пошутить. Он выложил фото, где стоит вместе с главами других шести регионов, входящих в СКФО и написал: «Слышал, что на встрече G7 объявили о каких-то новых санкциях... У нас есть своя «семерка» - Северо-Кавказская. На встрече глав семи субъектов принят полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7, их лидеров, партнеров и сообщников».

Чеченский лидер уточнил, что ограничения не коснулись только президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он и является главным санкционным инструментом наказания.

- Единогласно передаем его странам G7 в качестве меры экономического обременения, - заявил Кадыров.

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За свою патриотическую позицию и активное участие в СВО глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно подвергался санкциям. Под различные ограничения попадали члены его семьи, включая маленьких детей, и даже любимый конь Зазу, которого недавно после долгих лет заточения в Чехии удалось вернуть на родину, обдурив украинские спецслужбы. Теперь же Запад решил перейти к более радикальным действиям (подробнее).