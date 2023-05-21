Глава Чечни подчеркнул, что его ничем не напугать. Фото: vk.com/ramzan

За свою патриотическую позицию и активное участие в СВО глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно подвергался санкциям. Под различные ограничения попадали члены его семьи, включая маленьких детей, и даже любимый конь Зазу, которого недавно после долгих лет заточения в Чехии удалось вернуть на родину, обдурив украинские спецслужбы. Теперь же Запад решил перейти к более радикальным действиям.

«А что такое санкции?»

- У меня в Америке, ЕС, странах НАТО, по-моему, десятки санкций. Получилось? Не получилось меня напугать. Я даже не знал, что такое санкции. Мне сообщили, а я спросил - что это такое, за что? У тех, кто занимается этим беспределом, не осталось человеческих чувств. Мои дети нигде не были, жена ни одного заявления про политику не сделала. А они просто берут под санкции любые организации, предприятия, компании, лошадей, кошек, мышек... - поделился Кадыров и подчеркнул, что у него есть свое мнение, свое видении ситуации и переубедить его никто не сможет.

В 2014 году Зазу включили в перечень имущества главы Чечни, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. Фото: vk.com/ramzan

Политик объяснил, чем же он так насолил всему миру.

- Их агенты дали справку - Кадыров мешает, ведет против них работу, не дает им развалить Россию, Чечню, а они так старались все сделать с 90-х годов, чтобы забрать Кавказ, отделить от России, - заметил глава ЧР и уточнил, что бывает с теми, кто мешает.

- От таких надо избавляться! И они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят. Если тысячу раз меня убьют, все равно не переубедят. Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то 100% выиграем, - заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

И тебя вылечим...

На вопрос, как в молодежи воспитать такой же характер и дух победителя, как у главы Чечни, Кадыров ответил:

- Надо верить, в первую очередь во Всевышнего. Надо верить, что служишь для народа. Нужно быть полезными, быть защитниками своего народа, стать героями великого народа с тысячелетней историей. Вчера созданные государства учат нас жить. Лекарство дадим им отдельными порциями по отдельным направлениям. Мы умеем жить. Если весь мир будет против, у нас есть то, что нужно. И мы доведем все до логического конца.

Кадыров отметил, что одна из причин, почему другие страны отказывают нас понимать - оголтелая антироссийская пропаганда, просто истории о бродящих по улицам медведях сменились на другие.

Построение в Грозном, которое посетил Скотт Риттер. Фото: стоп-кадр видео минпечати ЧР

Глава ЧР выразил надежду, что на ситуацию удастся повлиять Скотту Риттеру - военному эксперту, бывшему разведчику морской пехоты США, который неоднократно критиковал власти своей страны за проводимую политику. Месяц назад американец вместе с дочерью приехал в Россию. На днях он посетил Чечню, хоть и признавался, что у него были опасения насчет данного визита. В Грозном он побывал на построении личного состава Спецполка полиции имени А.А. Кадырова. Среди прочего бойцы провели показательное выступление по освобождению захваченного дома.

- Те, которые думали, что сделали России хуже с помощью санкций, советую им подумать еще раз. Я вижу страну, где идет экономический рост. И вообще-то мир гораздо шире, чем Запад и США. И Россия как раз и работает с этим миром, - сказал Риттер после посещения Чечни.

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