Кадыров не платил спецслужбам Украины за возвращение своего коня: Зазу внаглую увели из-под носа похитителей

Рамзан Кадыров с Зазу. Фото: пресс-служба главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил об успехе операции по возвращению своего породистого скакуна Зазу – чеченские переговорщики смогли забрать коня бесплатно. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Еще в 2014 году санкции, введенные против Кадырова, ударили по Зазу. Лошадь арестовали, поместили в конюшню в селе Крабчице на северо-востоке Чехии и отказывались отдавать хозяину. Девять лет глава Чечни не видел своего любимца и даже не знал, как за ним ухаживают. Но в марте 2023 года стало известно о краже Зазу. Причем владельцу даже не говорили, ищут ли животное. Которое, к слову, стоит не менее десяти миллионов долларов.

– Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? – комментировал ситуацию Кадыров.

Рамзан Кадыров с Зазу до ареста в Чехии. Фото: пресс-служба главы Чечни

Правда, чешские правоохранители оценивали лошадь только в 18 тысяч долларов. И именно столько затем потребовали конокрады – это были украинские спецслужбы, уверяет Кадыров. Политик согласился заплатить такую сумму, поскольку никак иначе он смог бы вывезти арестованную лошадь из Европы, да и еще так дешево. В ходе передачи денег что-то пошло не по сценарию.

– В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги, – рассказал Кадыров.

Фото: пресс-служба главы Чечни

Хозяин уже осмотрел любимца и поделился своей печалью: за животным плохо ухаживали, сильно экономили на его содержании. Зазу потерял былой лоск и навряд ли сможет проявиться себя на соревнованиях.

– Испортили карьеру коню, чтобы насолить мне. Смешно! Конечно, у него осталась родословная, тонкая грация, величавая стать чистокровной породы, но мой бедный Зазу уже не станет чемпионом. Зато в наших силах дать ему дожить счастливую лошадиную жизнь в хороших условиях.

Рамзан Кадыров на конной прогулке. Фото: пресс-служба главы Чечни

Вообще Кадыров любит животных. В личном зоопарке он содержит пони, альпак, львов, тигра, крокодила и пуму. Есть у политика и обычные питомцы: собаки, кошки. Но к лошадям глава Чечни испытывает особенную любовь. Долгое время он держал в конюшне скакунов с родословной, которые побеждали на международных турнирах. Например, в 2019 году породистый скакун Кадырова Норт Америка победил в скачках в рамках состязаний Al Maktoum Challenge Round 1 и принес своему хозяину 23,4 млн рублей, или 350 тысяч долларов.