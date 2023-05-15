Рамзан Кадыров на конной прогулке. Фото: пресс-служба главы Чечни

Кадыров раскрыл подробности судьбы своего коня Зазу, которого неизвестные украли в Чехии. Оказывается, за питомца у главы Чечни просили выкуп. И пошли на такое иностранные спецслужбы.

Рамзан Кадыров с Зазу. Фото: пресс-служба главы Чечни

Cколько стоит конь Кадырова Зазу

В марте 2023 года Кадыров рассказал о пропаже своего скакуна в селе Крабчице на северо-востоке Чехии. Причем происшествие выглядело очень подозрительно: о преступлении стало известно не сразу, а только через несколько дней, и не было понятно вообще, ищут ли Зазу.

– Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? – написал глава Чечни в социальных сетях.

Почему конь оказался в Чехии? По словам политика, Зазу первым получил «гнусный удар со стороны демократического Запада». Еще в 2014 году на лошадь наложили санкции, вывезти лошадь из Чехии было невозможно. Тем не менее, у чеченского лидера сохранялось право на владение Зазу. Поэтому питомец стоял в заграничных конюшнях и ждал своего хозяина.

Кадыров опасался, что его конь попадет в плохие руки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше всего Кадырова возмущала оценка стоимости коня. После похищения иностранные СМИ и власти Чехии назвали сумму в 18 тысяч долларов, но в действительности он стоит дороже – не менее десяти миллионов долларов.

Как нашли коня Кадырова

Похитители вышли на Кадырова – воришками оказались украинские спецслужбы. Они потребовали выкуп у чеченского политика, чему тот был только рад, ведь санкционного любимца никак иначе нельзя было вывезти из европейской страны.

– Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план – они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими, – написал Кадыров.

За вывоз коня глава Чечни заплатил 18 тысяч долларов. Сам политик считает эту сумму «сущими копейками», учитывая реальную стоимость и родословную животного.

Вообще Кадыров очень любит домашних животных. У политика в своем зоопарке есть прирученный им белый волк, загоны с пони и альпаками, клетки с попугаями, львом, тигром, крокодилом и пумой. Но есть и привычные питомцы – кошки, собаки.

Кадыров как настоящий горец обожает лошадей. Это – скакун Норт Америка, который принес политику более 23 млн рублей на скачках. Фото: пресс-служба главы Чечни

Но лошади для Кадырова – отдельная любовь. В 2019 году породистый скакун главы Чечни Норт Америка победила в скачках в рамках состязаний Al Maktoum Challenge Round 1. Первое место на дистанции в 1600 метров принесло 23,4 млн рублей, или 350 тысяч долларов. Правда, больше половины лошадей в 2020 году были проданы или подарены. Вырученное, по словам Кадырова, он раздал своим детям.