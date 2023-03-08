Лошадь Рамзана Кадырова за $10 млн была украдена в Чехии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попавший под санкции конь Рамзана Кадырова с кличкой Зазу был украден в Чехии. По словам главы Чечни, местные СМИ и власти объявили цену скакуну в $18000, однако Зазу стоит «не менее $10 млн». Вину за кражу лошади Рамзан Кадыров возложил на «демократическую полицию» – о пропаже коня узнали спустя несколько дней, а охраны возле загона, вероятно, попросту не было.

Что случилось с конем Кадырова в Чехии

16-летнего Зазу украли из конюшни в селе Крабчице на северо-востоке страны. По пропаже узнали не сразу, а только спустя время. Ищут ли украденного коня, не сообщается. Рамзан Кадыров опасается, что скакун попал в «плохие руки».

— Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? – написал глава Чечни в социальных сетях.

По словам Кадырова, в Чечне можно на ночь оставить открытой машину, а в Чехии крадут санкционную лошадь, о пропаже которой узнают только через несколько дней. Ценность скакуна, по мнению главы Чечни, занижена. Цена не соответствует действительности, а к содержанию коня возникает множество вопросов, как и к обстоятельствам кражи.

Сколько стоит конь Кадырова Зазу

Рамзан Кадыров не согласился со стоимостью украденного коня. СМИ и власти Чехии назвали сумму в $18000, однако на деле он может стоить дороже. Плюс ко всему конь хорошо показывал себя на скачках, выиграв 9 из 36 гонок.

— Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн, – назвал сумму глава Чечни.

Кроме того, скакуны для Кадырова – «красивое и благородное животное». В 2019 году породистая лошадь главы Чечни Норт Америка победила в скачках в рамках состязаний Al Maktoum Challenge Round 1. За первое место на дистанции в 1600 метров дали 23 миллиона 450 тысяч рублей, или 350 тысяч в долларовом эквиваленте.

Конгрессмены США Малиновски и Уилсон еще в 2020 году заявляли о том, что скакуны Кадырова принесли ему доход в миллион долларов. Еще тогда глава Чечни заявил, что лошади давали работу тренерам, жокеям и конюхам. Гонорары уходили на содержание животных и персонала.

Правда, больше половины скакунов в 2020 году было продано и подарено любителям конного спорта. Полученные с продажи деньги, по словам Кадырова, были распределены между детьми.

Украденный Зазу оставался во владении главы Чечни, попав под санкции еще в 2014 году. Чистокровный скакун получил «первый гнусный удар со стороны демократического Запада». Кадырова смущает сам факт внесения лошади в санкционный список.

Санкции коснулись и самого Рамзана Кадырова с членами семьи. Правда, глава Чечни ответил на это предложением внести всех его детей – а их 14 – в санкционный список. «Зачем тянуть резину? Давайте включайте», высказался Кадыров.

Вообще домашние животные главы Чечни – тема отдельного разговора. У Кадырова дома есть прирученный им белый волк, отдельный зоопарк с пони, альпаками, попугаями, львом, тигром, крокодилом, пумой. Есть и менее экзотические питомцы – кошки, собаки. Хотя любовь к скакунам у истинного джигита велика. И потеря одного из них явно огорчает.

— В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки, – резюмирует Рамзан Кадыров.