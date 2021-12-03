Отец - с волком, сын - с пантерой: семья Кадырова показала домашних питомцев

Скрин-фото: видео на личной странице Рамзана Кадырова в социальной сети

Рамзан Кадыров приручил белого волка. Чеченский лидер, как известно, большой поклонник диких зверей и домашних животных.

Фото: личная страница Рамзана Кадырова в соцсети

В его резиденции есть свой зоопарк, где живут пони, альпаки, попугаи, лев, тигр, крокодил, пума... Недавно сын Адам показал в своем Instagram-аккаунте любимого у отца слепого кота Дарира, которого Рамзан Кадыров взял домой из приюта.

Глава Чечни отмечает, что его питомец благороден во всем: в еде, повадках, тихом мурлыкании. Фото: vk.com/ramzan

Прогулку с волком глава республики показал в соцсети. Видим из ролика, что на хищнике нет намордника, и Рамзан Кадыров играет со зверем, как с домашним питомцем. При этом, обратим внимание, чеченский лидер убежден, что не стал волку хозяином.

- С волком можно только подружиться. Ибо этот серый воин никогда не позволит растоптать свое достоинство, но с радостью отдаст свое горячее и преданное сердце тому, кто искренне любит его, - уверен чеченский лидер. - В его суровости - предупреждение врагу, что посягает на его исконное пространство, в его жизнелюбии - верность другу, что пришел к нему с добром. Если вам скажут, что волка можно приручить - не верьте.

Кстати, особенное у Кадырова отношение к собакам: самой любимой была овчарка Тарзан.

Фото: личная страница Рамзана Кадырова в соцсети

И как истинный джигит, Кадыров очень любит лошадей. Легендарный скакун «North America» участвует в главных скачках мира в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: личная страница Рамзана Кадырова в соцсети

10 января 2019 года породистый красавец принес Кадырову почти 25 млн рублей, став победителем состязаний «Al Maktoum Challenge Round 1».

У 13-летнего Адама Кадырова в любимчиках котенок черной пантеры:

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