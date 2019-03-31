Легендарный скакун Кадырова проиграл в "главной скачке мира" в ОАЭ

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-31T13:00:33+03:00

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Глава Чечни рассказал в соцсетях, что по итогам "главных скачек мира " в Объединённых Арабских Эмиратах его легендарный скакун "North America" не взял главный приз, но пришел седьмым.

- Лошадь отлично стартовала, очень хорошо шла, но скачка есть скачка. Одна приходит первой, другие отстают на доли секунды. Сегодня удача улыбнулась другим. Приз достался "Thunder Snow" из эмиратов. Приносим извинения всем любителям конного спорта России! Но отчаиваться никто не собирается. Сколько есть сил и возможностей, будем снова и снова бороться за "Кубок Мира", пока торжественно не привезём его в Россию, - написал Рамзан Кадыров на своей странице в ВК.

Напомним, 10 января 2019 года этот же породистый скакун принес главе республики почти 25 млн рублей, став победителем состязаний "Al Maktoum Challenge Round 1".

ИСТОЧНИК KP.RU