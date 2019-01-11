Породистый скакун принёс Рамзану Кадырову почти 25 миллионов рублей

Породистый скакун Норт Америка, принадлежащий главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, выиграл состязание в Дубае и принёс своему владельцу 23 миллиона 450 тысяч рублей.

Скачки проходили в рамках состязаний Al Maktoum Challenge Round 1, на ипподроме Meydan 10 января. Норт Америка не оставил ни единого шанса своим конкурентам на дистанции в 1 600 метров. Мерин находится в потрясающей форме.

В седле семилетнего коня главы Чеченской Республики находился жокей Ричард Маллин. Благодаря невероятным физическим данным коня уже в первые секунды гонки Норт Америка оторвался от преследователей и на дистанции только увеличивал своё превосходство. Гонка закончилось, когда разрыв составлял порядка семи корпусов — сокрушительное поражение для конкурентов. Вторым финишную черту пересёк пятилетний Кибеар, а на последней ступеньке пьедестала оказался победитель HH The President Cup и серебряный призер Godolphin Mile шестилетний мерин Мантазах.

— В этом весь он, — цитирует тренера лошади Сатиша Симара официальный Twitter соревнований. — Перед скачкой я посоветовал Маллину дать Норт Америка свободу действий. В такой форме не нужно делать лишнего и конь будет великолепен.

Жеребец Кадырова выиграл почти 25 миллионов рублей на скачках.Норт Америка занял первое место с огромным отрывом

Выигрыш Норт Америка составил 23 миллиона 450 тысяч рублей или 350 тысяч в долларовом эквиваленте. В следующий раз на старт скакун выйдет в начале февраля. Во втором раунде Al Maktoum Challenge конь Рамзана Кадырова поборется за ещё более солидный куш — 450 тысяч долларов.

Напомним, что в ноябре прошлого года доходы главы Чечни со скачек вызвали пристальный интерес у специалистов международной организации по борьбе с коррупцией. Озвучивалась сумма в 98 миллионов рублей. Позже пресс-секретарь Кадырова подтвердил, что глава республики зарабатывает на скачках, однако уверил, что эти доходы Рамзан Ахматович прилежно декларирует.

В собственности главы ЧР находится 128 скакунов. Они участвуют в забегах на ипподромах Франции, Чехии, Германии, ОАЭ и России. При этом лошадей Кадырову чаще всего дарят. Так, самого выносливого мерина в мире по кличке Леонардо главе Чечни подарил хороший друг — наследный принц Дубая. А глава Кыргызстана приподнёс Кадырову уникальную лошадь — «американского рысака» с родимым пятном, повторяющим написание имени Аллаха.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал новость о его многомиллионных доходах от скачек

Аналитики насчитали 98 млн рублей незадекларированного дохода (подробности).