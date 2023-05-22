«Не дышит, пульс слабый»: как 19-летний медик из Дагестана спас жизнь незнакомцу на улице

Жители Махачкалы засняли момент спасения Рамазаном 25-летнего парня. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Рамазан Даудов, 19-летний студент медуниверситета в Дагестане, стал звездой соцсетей после героического поступка. В воскресенье, 21 мая, парень спас жизнь незнакомца прямо на улице. Молодой врач рассказал «Комсомолке» детали истории, которая только благодаря ему не стала трагической.

Рамазан — студент-второкурсник Дагестанского государственного медицинского университета. С начала учебы он параллельно практикуется в местной больнице и мечтает стать травматологом.

— Я семью почти не вижу, три-четыре дня в неделю на дежурствах в больнице. Мне повезло, первокурсникам редко разрешают, но заведующий Ратмир Мусаевич (Ратмир Абдусаламов — завотделением ортопедии и травматологии Республиканской клинической больницы) позволил мне практиковаться. Пускает меня на операции, разрешает дежурить, — рассказал Даудов.

Рамазан во время практики в больнице. Фото: соцсети

Перед очередной сменой в больнице в воскресенье парень гулял с другом в районе университета в Махачкале. Но спокойный отдых резко оборвался.

— Мы взяли кофе, присели пообщаться. И тут я издалека увидел, как человеку стало плохо. Он упал, его придерживал друг и стал звать на помощь. Мы подбежали, парень лежит без сознания. Я снял сумку и куртку, запрокинул ему голову. Проверяю — пульс слабый, дыхания не было вообще, у него наступила клиническая смерть, — вспоминает собеседник «Комсомолки».

Не теряя времени, Рамазан приступил к СЛР — сердечно-легочной реанимации. По правилам, это первое, что нужно сделать, когда человек не в сознании и не дышит. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, если выполнены правильно, выводят пациента из состояния клинической смерти и восстанавливают жизнедеятельность организма.

— Вытащил халат — он у меня всегда с собой — и накрыл им рот парня, чтобы мы не соприкасались во время вентиляции. Это стандартное правило, чтобы обезопасить и себя, и пациента. Закрыл ему нос и приступил к реанимации. Минут через пять он пришел в себя, — рассказал студент.

Параллельно Рамазан расспрашивал друга пострадавшего, чтобы собрать анамнез и передать всю необходимую информацию врачам. Позднее выяснилось, что у 25-летнего парня наступил острый приступ инфаркта миокарда. Если бы рядом не оказался 19-летний медик, жизнь молодого дагестанца могла оборваться гораздо раньше.

— Мы довели его до машины, друг отвез его в больницу. Я их проводил, а потом пошел к себе в отделение. Недавно произошло крупное ДТП в республике, пострадавшим нужно было помочь, — закончил историю парень.

Проработав полтора года в отделении травматологии, Рамазан не видит в своем поступке ничего необычного. Молодой медик мечтает после учебы в ДГМУ поступить в ординатуру в Москве, а потом, набравшись знаний, вернуться в родную республику.

Своевременный массаж сердца может спасти человеку жизнь Фото: Юлия Лоза

После того, как о поступке студента рассказали в телеграм-канале МВД Дагестана, история разлетелась по соцсетям, а самого парня завалили теплыми словами.

— Для меня тут ничего такого «вау» нет. Но приятна такая реакция людей. Позвонил сегодня его друг, благодарил от лица родителей. В отделении назвали меня героем, — признался «Комсомолке» Даудов.