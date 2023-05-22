Еще немного, и задохнулась бы: наградили спасителей 3-летней девочки, упавшей в выгребную яму в Ингушетии

Фото: ГУ МЧС по Республике Ингушетия

В Ингушетии к правительственным наградам представили спасателей, вытащивших 3-летнюю девочку из 6-метровой выгребной ямы в селе Экажево. 27 апреля этого года ребенок провалился в сельский туалет.

Минута промедления могла стоить ребенку жизни, поэтому действовать надо немедленно. Специалисты быстро среагировали и вскоре готовились к спуску.

Пролезть взрослому человеку в отверстие в бетонном полу было невозможно. Поэтому спасатели расширили отверстие выгребной ямы. Подготовления завершились, и специалисты начали погружение.

На 6-метровом канате спасатели спустились через бетонный пол вниз выгребной ямы. Там упавшую девочку обвязали вокруг пояса и начали вытягивать наверх. Спасение прошло успешно, и девочка выжила.

Сотрудники МЧС признались, что малышка чудом не задохнулась и не утонула. Если бы специалисты опоздали на несколько минут, ребенок бы, вероятно, умер. Но трагедии удалось избежать.

Фото: ГУ МЧС по Республике Ингушетия

Неизвестно, сколько времени девочка пробыла в яме, но ее достали в истощенном состоянии. Казалось, произошло чудо – ребенок выжил, и это порадовало родителей и спасателей. Пострадавшую осмотрели врачи и оказали ей необходимую помощь.

Спустя почти месяц после происшествия Усману Джамбулатову и Магомеду Кациеву – спасателям, вытащившим девочку, – вручили правительственные награды.

— По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, сотрудников ПСО «Эрзи» отметили медалями «30 лет образования Республики Ингушетия», памятными сувенирами и денежным вознаграждением за оперативное реагирование и смелые решительные действия, способствовавшие спасению ребенка, – рассказали в пресс-службе правительства республики Ингушетии.

Похожая история произошла под Витебском. В выгребную яму провалилась новорожденная девочка. Однако там виной всему стала мать ребенка, которая выпила и начала рожать в сельском туалете. Несмотря на усилия врачей, родившуюся спасти не удалось, а против матери возбудили уголовное дело.

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