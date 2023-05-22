Надела хиджаб: блогерша из Москвы извинилась за голые фото в Дагестане и обещала принять ислам

Элементы иллюстрации: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Туристка и блогерша из Москвы Арина Вольфсон зачастила в Махачкалу и даже собиралась переехать к берегу Каспия. Однако недавний конфликт с местными поставил планы девушки под вопрос — многочисленные откровенные фото взбесили мусульман. В ответ героиня скандала записала сперва видео с оскорблениями, а потом — с извинениями.

Фото еле одетой блогерши на фоне пейзажей Дагестана разлетелись по соцсетям на прошлой неделе. Девушка поделилась историей своей жизни под видео с нарезкой моментов из ее путешествий по республике, и некоторые кадры разожгли бурные обсуждения среди местных жителей. Арину стали массово стыдить за фото в одних трусах на фоне гор и утверждали, что «таким» в Дагестане делать нечего.

Сперва любительница открытых купальников записала ролик, где попыталась пристыдить своих критиков.

— Люди, у которых внутри чистота, никогда не будут нести грязь снаружи. Обращаюсь к вам, мусульмане — 90% из тех, кто мне пишет, не живет по шариату. Вы делаете намаз пять раз в день? Вы не курите? Не пьете? У вас не было связей до свадьбы? Нет, вот и не надо меня учить, как жить и одеваться, — наехала Арина на недовольных.

Если блогерша хотела таким образом прекратить поток негатива в ее сторону, то просчиталась — травить девушку стали еще активнее. В итоге спустя три дня, в понедельник 22 мая, в аккаунте блогера Мурада Алискерова появился ролик с ее участием.

В кадре Арину не узнать — она одета в закрытое черное платье, а голова укутана хиджабом. На камеру блогерша извинилась и пообещала принять ислам.

— Слова, которые были сказаны мною, были сказаны необдуманно. Я пришла к людям, чтобы мне объяснили, что они значат, и для себя я решила принять ислам. Буду изучать эту религию, и, надеюсь, больше не повторится такого, — говорит Арина Вольфсон в ролике.

На вопрос автора видео, угрожали ли ей, девушка ответила «нет». В подписи к ролику Алискеров вступился за блогершу.

— Я не знаю примет она Ислам или нет, но раз пришла, я должен был помочь как могу. Я не знаю, почему она решила обратиться именно ко мне через братьев. Я не знаю повторится ли это или нет с ее стороны. Я НЕ МОГУ ОТВЕЧАТЬ ЗА НЕЕ, ее будущее или поступки. Но я бы хотел обратиться тем недомужчинам, кто как гиена бегает вокруг таких девушек. Ей при нас пишут наши земляки с пошлыми просьбами, предложениями о встречах или интиме. Горе вам несчастные… — написал он.

Блогер раскритиковал мужчин, атаковавших Арину неприличными сообщениями, и призвал их вспомнить о религии.

Тем не менее, критики блогерши не утихают. Девушка удалила «тот самый» пост, но после выложила еще несколько фотографий из Махачкалы в полуодетом виде.

Скриншот аккаунта Арины из запрещенной соцсети

В комментариях жители Дагестана высказались, что слабо верят ее извинениям.

— Если вы пришли к Исламу искренне, я думаю, ваша страница должна очистится от всяких неподобающих постов. Я не говорю, чтобы все и сразу сделала, но хотя бы такой контент для начала убрать надо, — такие послания получает Арина под фотографиями.