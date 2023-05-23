«Я здесь уже рвал свеклу»: Дима Билан проинспектировал урожай на полях Ставрополья

Элементы иллюстрации: официальный аккаунт Димы Билана / Пыхалова Юлия, архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Оказавшись проездом на Ставрополье, российский певец Дима Билан вновь остановился проинспектировать урожай. Артист поиронизировал по поводу прошлогоднего случая, когда его поймали на «краже» свекольной ботвы в регионе.

Звезда «Евровидения-2008» не изменяет привычкам.

— Каждый год, проезжая по пути, обязательно останавливаюсь. Как здесь здорово… У каждого свой эталон красоты, для меня красота — это земля, когда она работает, когда она щедрая, — поделился Билан в соцсетях.

В августе 2022 года поклонники заметили и в шутку укорили певца за то, что в очередном видео со ставропольских полей он попортил урожай свеклы. В мае 2023 года музыкант, вновь оказавшись в регионе, поиронизировал о том случае.

— А сколько статей было, «Билан вырвал свеклу» и все в таком духе. Сегодня тоже решил проверить урожай. Вот в этом месте я в прошлом году рвал эту свеклу, теперь здесь уже рожь. Меняют культуры сельхозназначения, — оценил артист труд ставропольских аграриев.

Возможно, детство на Северном Кавказе сыграло роль в познаниях Билана о сельском хозяйстве. Музыкант родился в Карачаево-Черкесии, затем семья переехала в Набережные Челны, но большую часть детства и юности он провел в Кабардино-Балкарии.

Тем не менее, в комментариях к посту Билана в запрещенной соцсети нашлись люди, которые разбираются в агрокультурах чуть получше. Одна из поклонниц певца заметила, что в ролике певец показывает не рожь, а шестирядный ячмень.

Артист признался, что кроме ставропольских полей, влюблен в местные ветряные электростанции. Билан записал несколько «историй», в которых любуется исполинскими генераторами и едва не подарил шарф порывам ветра.