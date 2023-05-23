«Я бы просто сжег дом»: судимый житель Дагестана порезал мать с дочкой ради десяти тысяч рублей

Фото подозреваемого: УМВД по РД

В Дагестане задержали 47-летнего местного жителя, который подозревают в покушении на двойное убийство женщин. Мужчина, как оказалось, был ранее судим, «постоянно сидит и не может вспомнить», когда за что привлекался. Это следует из видео допроса, которое опубликовало республиканское УМВД.

21 мая 2023 года, в пять утра, мужчина пробрался в дом в Хасавюрте, в котором жили 65-летняя женщина со взрослой дочкой. Изначально злоумышленник хотел забрать у семьи деньги, но когда незваный гость нашел десять тысяч рублей, его заметили.

– Были две женщины: одна взрослая, другая маленькая. Маленькая на меня накинулась, и я ее ударил два раза. Потом и взрослую ударил два раза. Бил ножом. Я пытался еще забрать телефон у этой маленькой, но она не могла разблокировать. [...] Намерения у меня были. Я бы просто сжег дом, и все. Так бы никто меня даже не отследил, вообще ничего. Но я не смог. Я был пьяным, – рассказывал подозреваемый на допросе.

Фото: СУ СКР по РД

Злоумышленник ушел с места преступления и оставил своих жертв на волю случая. Им удалось вызвать медиков, и сейчас обе пострадавшие находятся в больнице.

По «горячим следам» подозреваемого удалось быстро поймать. На допросе он признался, что ранее был судим за разбой, грабеж и кражи. Причем первые сроки получал еще по статьям, закрепленных в старом уголовном кодексе. На тесную связь с криминальным миром также указывают татуировки задержанного.

Фото: УМВД по РД

– В общей сложности... Я постоянно сижу и не выхожу. Не могу вспомнить, – отвечал на допросе подозреваемый.

На этот раз дагестанца хотят привлечь за незаконное проникновение в чужое жилье и покушение на двойное убийство, передает пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан. По делу проводят ряд экспертиз, вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.